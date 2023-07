Estuprou menina de 11 anos e foi liberado

Um homem que estuprou uma menina de 11 anos

foi detido e depois liberado em Santa Bárbara d’Oeste este sábado. O autor é um amigo da família e disse que o sexo foi consentido. O caso foi atendido pela Guarda Municipal depois de uma assistente social ter constatado o ato no Hospital Afonso Ramos. A mãe da criança narrou o ocorrido aos GMs.

Na sexta-feira, filha (M) e mãe (G) estavam na casa dos avós da garota onde estavam também o tio/irmão e um amigo dele (V.L.). A mãe disse que iria para casa e a filha resolveu ficar mais um pouco. O acusado teria chamado a criança para ir até sua casa e ela foi com ele.

Já neste sábado, após ouvir o relato da mãe da garota, os GMs foram até a casa de V.L., que narrou a mesma história e acrescentou que houve sexo consensual. A criança seguiu no hospital e os GMs seguiram para o plantão com o acusado. O delegado determinou elaboração B.O. “estupro de vulnerável” e V.L. foi ouvido e depois liberado. Vai ser instaurado inquérito.

Dois casos de tráfico em SB. Veja o final

GCM Reis

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Washington

.🚨GCM Sernajoto

.📍DATA: 14 de julho 2023

.📍HORA: 17:00h

.📍LOCAL: rua do Trigo 1005, P.S, Afonso Ramos

🛑 Estupro de venerável

Síntese:

Por determinação do Cicomm está equipe de apoio tático deslocou-se ate P.S Afonso Ramos, onde a assistente social do hospital nos informou sobre uma paciente que possivelmente havia sofrido estupro. Em contato com G. A qual informou que sua filha M.C de 11 anos havia sofrido violência sexual, que na data de 13/07/23 estavam todos na casa de sua mãe e que V.L. amigo do seu irmão também encontrava-se lá, sendo que G. falou para sua filha que ia embora para sua casa, mas sua filha pediu para ficar mais um pouco. Nesse momento V.L. Chamou M. Para ir até sua casa, onde M aceitou vindo acontecer o ato. Diante do exposto está equipe juntamente com G. Deslocamos até a casa de V.L Onde deparamos com o mesmo chegando na resistência o qual foi abordado, V.L. relatou que estava na casa da avó de M. Que a convidou para ir até sua residência onde veio a praticar sexo com a mesma, com seu consentimento. M. Permaneu pelo P.S Afonso Ramos sobre os cuidados médicos, já V.L. Foi conduzindo ao plantão policial, sendo narrado os fatos ao del.pol, o qual determinou pela elaboração b.o estupro de vulnerável ART 217-H, lei 12015/19, sendo V.L, ouvido e liberado para instauração de inquérito .

