O vereador Pastor Miguel (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo a repintura de um faixa de pedestre localizada na Avenida Paschoal Ardito, no bairro Vila Belvedere.

No documento, o autor afirma que moradores relataram enfrentar dificuldades para atravessar a via por conta do estado da sinalização no local. “Em recente visita pelas imediações do bairro, pedestres que transitam pela região solicitaram auxílio quanto à repintura de uma faixa de pedestre na avenida. Destacamos que os veículos estão transitando em velocidades acima do limite permitido, o que coloca em risco a vida de todos os envolvidos”, afirma Pastor Miguel.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária do dia 5 de agosto, quando a Câmara Municipal retorna do recesso de meio de ano, e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

