O vereador Pastor Miguel (PRD) acompanhou na última sexta-feira (8) a instalação de um redutor de velocidade (lombada) na rua Prosperidade, no bairro Jardim Boer.

Segundo o parlamentar, a instalação da lombada era uma reivindicação antiga dos moradores que frequentam o playground parquinho da Praça da Amizade.

“A lombada é de extrema importância e uma solicitação antiga dos moradores do bairro, principalmente dos pais das crianças que utilizam a Praça da Amizade como lazer. Com essa ação, garante-se mais segurança para todos”, afirmou.

