Pastor Miguel Pires verifica demandas de trânsito em rua do Jardim Boer

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) visitou na sexta-feira (6) a Rua Bom Recreio, no Jardim Boer, para verificar demandas da população sobre o intenso fluxo de veículos e problemas de trânsito na via.

Durante a visita, o parlamentar constatou que moradores utilizam o local para a prática de exercícios físicos e que a ausência de calçamento gera preocupação, pois obriga os pedestres a transitarem pelo meio-fio, expondo-os a riscos à segurança.

“Protocolei uma indicação e solicitei junto aos setores responsáveis, em caráter emergencial, a implantação do calçamento, a fim de contribuir para o bem-estar, a saúde e a segurança de todos que frequentam o local”, afirmou Pastor Miguel.

