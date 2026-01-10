O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) esteve nesta quinta-feira (8) nas imediações do bairro Cariobinha, em Americana, para verificar demandas do local.

De acordo com o parlamentar após a implantação da sinalização de proibido estacionar na Rua São Sebastião, muitos relataram dificuldades decorrentes dessa medida. “A principal queixa é a impossibilidade de estacionar em frente às residências e estabelecimentos comerciais, o que tem gerado transtornos à rotina local”, afirma Pastor Miguel.

Segundo o autor as alternativas a serem avaliadas estão a possível implantação de mão única, a revisão do trecho com proibição de estacionamento ou outras adequações que se mostrem necessárias. “Sabemos que há um grande fluxo de veículos nas vias, intensificado pela circulação de frequentadores do campo de futebol e dos comércios locais. Por esse motivo, a reavaliação da sinalização e das condições de tráfego se mostra essencial e urgente”, conclui.