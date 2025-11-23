Um pastor ‘trolou’ a vigília que era feita para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente a Polícia Federal em Brasília na noite deste sábado. Estavam no evento o filho dele senador Flávio Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado (22) por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) depois de tentar romper a tornozeleira eletrônica.

A trolagem

Ismael Lopes, que afirmou ser pastor, tomou a palavra depois que dois outros religiosos tinham discursado em apoio a Bolsonaro, afirmou que Bolsonaro havia aberto 700 mil covas na pandemia, em referência aos mortos pela Covid-19.

Ele também defendeu a condenação de Bolsonaro no processo da trama golpista e de seus parceiros. O pastor Silas Malafaia tomou o microfone da mão dele. O pastor trol saiu caminhando.

Apoiadores bolsonaristas que estavam no local começaram a hostilizar Lopes ao perceberem que o discurso era crítico ao ex-presidente. Lopes deixou a aglomeração e passou a ser perseguido por apoiadores de Bolsonaro.

Foi derrubado e agredido.

Policiais que faziam a segurança do local intervieram com spray de pimenta. Lopes deixou o local em uma viatura, rumo à delegacia, para registrar boletim de ocorrência.

Leia Mais notícias do Brasil