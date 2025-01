O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 19 vagas de emprego abertas em diversas áreas. Os interessados com perfil para as oportunidades devem comparecer ao departamento, com documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Em Sumaré, o PAT está localizado na rua Justino França, 143, centro. Os candidatos podem comparecer no local das 8 às 16h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, o contato deve ser feito pelo telefone (19) 3803-3003.

É importante ressaltar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas e finalizadas ao longo do dia.

Confira as vagas disponíveis no PAT

Analista de Qualidade – Ensino médio completo, seis meses de experiência – 1 vaga.

Auxiliar de Produção – Ensino médio e cursando Jovem Aprendiz – 5 vagas.

Coletor de lixo – Ensino fundamental completo – 5 vagas.

Encanador Industrial – Ensino médio completo, estágio em Engenharia, estar cursando ensino superior e experiência de seis meses – 1 vaga.

Soldador de Veículos – Ensino fundamental incompleto, experiência de seis meses – 1 vaga.

Motorista de caminhão – Ensino fundamental completo, possuir CNH D, seis meses de experiência – 2 vagas.

Meio Oficial de Montagem – Ensino médio completo, seis meses de experiência – 3 vagas.

Soldador – Ensino médio completo, seis meses de experiência – 3 vagas.

Supervisor de Crédito – Cursando ensino superior – 1 vaga.

