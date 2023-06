Paulínia. PSB deve apostar em advogada em 24

O PSB deve apostar em advogada na corrida para prefeito em Paulínia

Priscilla Bitar, filha do ex-prefeito de Campinas Jacó Bittar, deve ser o nome do PSB na disputa eleitoral de 2o24 em Paulínia. Ela esteve na sede nacional do partido esta semana em Brasília. E também se encontrou com o ministro de Portos e Aeroportos Márcio França.

“Estamos prontos para uma nova era de transformação! É com muita honra que compartilho com vocês um encontro incrível ao lado do renomado Ministro Márcio França, e presidente estadual do PSB, futuro parceiro dessa jornada de mudança”, escreveu Priscilla nas redes.

Diretora na empresa Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas – AATC e do coletivo Mulheres pela Justiça , Priscilla pode unir as forças de esquerda na cidade e estabelecer um debate até hoje bastante carente na cidade.

Ela rasgou elogios a França na postagem que acompanhou a foto acima. “Com um histórico impecável como Prefeito de São Vicente, Governador e Vice-governador de São Paulo, o Ministro França traz consigo a experiência necessária para ajudar nesse caminho que estamos trilhando”, escreveu.

“Vamos trabalhar juntos, lado a lado, para concretizar nossos ideais e transformar Paulínia em um lugar onde todos tenham oportunidades de crescimento e realização”, arrematou bastante animada.

