DAE segue com a Operação Mata barata

A operação “mata-barata” segue com a desinsetização nas redes de esgoto

coordenada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. Na semana do dia 26 (segunda-feira) ao dia 30 (sexta-feira), das 8 às 16 horas, a ação será realizada nos bairros Terras de Santa Bárbara, Terrazul, San Marino, Conjunto dos Trabalhadores, Reserva Centenária, 31 de Março, Ângelo Giubbina, São Joaquim, Icaraí, Batagin e Jardim das Flores.

A programação está sujeita às alterações por conta de complexidades técnicas e operacionais que surgem durante a execução do serviço.

Medidas preventivas

Moradores e proprietários de imóveis e terrenos devem se prevenir eliminando entulhos, madeiras, garrafas, mato alto, folhagem, galhos e frestas de muros e paredes; manter o lixo em local adequado e tampado; manter ralos (interno e externo) e caixas de gordura bem vedados, colocar telas em ralos da área externa; checar roupas, toalhas e calçados antes de usar e, lembrando que sapos, lagartos, coruja e gansos se alimentam de escorpiões, importante protegê-los.

Em caso de acidente com escorpiões, procure atendimento médico imediatamente e não realize procedimentos caseiros. Para mais informações e esclarecimentos entre em contato com a Vigilância em Zoonoses pelo telefone 3463-8099. Informações quanto a execução do serviço ligue 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite.

“Conheça o DAE” recebe estudantes da EE Coronel Luiz Alves

Alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual “Coronel Luis Alves”, de Santa Bárbara d’Oeste, conheceram na manhã desta sexta-feira (23) os trabalhos do DAE (Departamento de Água e Esgoto) por meio do projeto “Conheça o DAE”. Os alunos visitaram as unidades operacionais, desde a captação de água bruta até a distribuição da água tratada e o tratamento do esgoto.

O passeio incluiu locais de responsabilidade da Autarquia, como a obra em andamento da nova represa, que compreende o alteamento da barragem da represa de Cillo, a Estação Elevatória Santa Alice, conhecida como Represinha (captação e adução de água bruta), a ETA IV (Estação de Tratamento de Água) e a ETE Toledos II (Estação de Tratamento de Esgoto).

O “Conheça o DAE” é coordenado pelas Diretorias de Gestão Ambiental e de Gestão de Recursos Hídricos, cujo objetivo é levar conhecimento e prestar contas sobre as ações de melhorias constantes que o DAE barbarense executa nos serviços de água, esgotamento sanitário e de preservação das nascentes, mananciais e matas ciliares.

