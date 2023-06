João Vitor ficou 12 dias preso no Centro de Detenção Provisória de Americana após ser avistado num prédio suspeito de servir de esconderijo para o assassino do policial militar Leandro Barbosa, em maio.

O jovem estava na escada, em frente ao apartamento da namorada, quando, por alguma coincidência, acabou sendo preso.

Outros dois envolvidos também foram presos e um acabou mqorto durante um confronto com policiais.

Após forte apelo nas redes sociais e manifestações nas ruas de Santa Bárbara d’Oeste, incluindo pedidos dos empregadores do jovem, a família de João Vitor contratou um advogado para ingressar com o pedido de liberdade.

No dia 31 do mês passado, o Juíz Lucas Borges Dias aceitou um pedido do Ministério Público e concedeu liberdade à João.

No entanto, agora, amigos e familiares organizam uma campanha solidária (rifa, feijoada e vaquinha) para arrecadação de fundos com o objetivo de pagar as custas advocatícias.

Até o momento foi possível saldar cerca de R$ 7.000,00 mas restam 6 parcelas de R$ 2.900,00.

Interessados podem contatar o whatsapp: 19 989775640 ou doar através do PIX: 36553926808