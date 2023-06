Classe C. Maior consumidora de Beleza no ambiente digital

Mesmo em meio a adversidades econômicas, o setor de beleza segue entre os mais importantes para o público brasileiro na internet. É o que mostra o levantamento da Comscore sobre Beleza e Lifestyle, que revela novos comportamentos do consumidor digital de produtos de beleza pessoal, moda e estilo, e dados sobre moda (segmento de lifestyle), e de sites de compra de perfumes, cosméticos e maquiagem (segmento de retail).

Com 23,6 e 28,6 milhões de visitantes únicos, respectivamente, as categorias de fragrâncias/cosméticos e beleza/moda são mais consumidas por internautas das classes C e B.

Outro insight importante é sobre os homens que buscam por conteúdo de beleza nas redes sociais: eles são responsáveis por 28% desse público no país, enquanto as mulheres representam 71% da audiência. Vale ressaltar que os adultos com mais de 45 anos de ambos os sexos correspondem a 34% desses consumidores.

O acesso desse público soma mais de 1 bilhão de minutos consumidos em dispositivos móveis só no mês de março de 2023. No mesmo período, a categoria gerou mais de 35,8 milhões de impressões de anúncios, impactando 9,4 milhões de usuários únicos em média quatro vezes.

“Os hábitos de consumo mudaram ao longo do tempo, mas os segmentos de beleza e lifestyle seguem atraindo grande interesse do público na internet. Vemos novas tendências e novidades surgindo a todo o momento para atender aos desejos e anseios dos clientes, e as redes sociais potencializam esse mercado”, afirma Ingrid Veronesi, diretora sênior da Comscore para o Brasil.

Preferências de consumo

Em relação aos hábitos de consumo do brasileiro no segmento de beleza, o levantamento da Comscore aponta que 28,9 milhões de pessoas usam a internet com frequência para planejar suas compras de cosméticos, enquanto 33,9 milhões acreditam que comprar online torna a vida mais fácil, e 31,6 milhões concordam que essa opção é segura.

Para 68% dos internautas com mais de 18 anos é importante se manter com aparência jovem e para 67% deles é importante estar atrativo para outras pessoas. Além disso, 64% estão acostumados a comprar os mesmos produtos de beleza e acham que produtos de skincare ajudam a pele a parecer mais jovem.

Entre as mulheres, os principais produtos de maquiagem consumidos são esmaltes (54%), batons (53%), pó compacto e base (41%) e máscara de cílios (39%).

Marcas mais consumidas

As principais marcas de fragrâncias e cosméticos brasileiras alcançaram quase 78% do público deste segmento e representam uma audiência única de 27,3 milhões de usuários. Entre eles, o grupo O Boticário vem se tornando a principal marca do segmento.

Entre o top 5 de e-commerce, formado por Beleza na Web, Época Cosméticos, Sephora, Lojas Rede e Ikesaki, as Lojas Rede aumentaram em 388% a média de consumo de minutos em seu site em comparação com o mesmo período de 2022. Além disso, a marca tem o diferencial de atrair homens consumidores, atingindo 59% dessa população. Já a Ikesaki possui público 95% feminino.

No segmento de influenciadores, Jade Picon, Bianca Andrade e Camila Loures formam o top 3 com maior número de ações nas redes brasileiras. Entre os sites de revistas de conteúdo de beleza, o top 5 é formado por Ela, Glamour, GQ, Marie Claire e Vogue, totalizando 7,9 milhões de visitantes únicos – quase 28% do total do segmento.

