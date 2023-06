Caps de Americana amplia horário de atendimento

As 3 unidades de Caps de Americana,

da Secretaria de Saúde, vão ter o horário de atendimento ampliados (Centro de Atendimento Psicossocial), a partir desta quarta-feira (21). As equipes do Caps-AD (álcool e outras drogas), do Caps-Infantojuvenil e do Caps-Adulto, passam a atender das 7h30 às 18h. Antes, o horário era das 7h30 às 16h30.

O Caps é um local de referência para o tratamento das pessoas com intenso sofrimento psíquico, como os transtornos mentais graves e persistentes. A unidade é composta por equipe multidisciplinar que busca preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território.

Segundo a supervisora da rede de saúde mental, Paula Reimão, a ampliação do horário de funcionamento é uma das medidas resultantes dos encaminhamentos feitos durante o 1º Fórum da Luta Antimanicomial, realizado no dia 20 de maio deste ano.

“Nós estamos sensíveis às propostas sugeridas pelos participantes de todas as esferas do município, que estiveram no primeiro Fórum da Luta Antimanicomial de Americana. Uma das dificuldades mais comuns em relação ao acesso, levantada pela população, foi o horário de funcionamento. Com a ampliação, nós facilitaremos o acesso do usuário e também do seu acompanhante, o qual se faz muito importante no processo de evolução do paciente”, explicou.

O atendimento é feito por demanda espontânea, também chamada de ‘porta aberta’, ou seja, basta o indivíduo se dirigir a uma das unidades e apresentar comprovante de endereço e um documento com foto, para ser atendido.

A assistência no Caps também é feita por meio de encaminhamentos, que são realizados pelos médicos das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), bem como outros serviços da rede municipal de saúde.

Em Americana, a rede de saúde mental é constituída de três unidades, sendo:

Caps “Arte & Vida” – atendimento para adultos. Rua Estevão Carlos Vicentini, nº 115 – Jardim Dona Rosa.

Caps “Larissa de Almeida” – destinado ao público infantojuvenil. Rua dos Cravos, 1.702 – Jardim São José.

Caps “Nova Vida” (álcool e outras drogas) – específico para adultos com grave comprometimento decorrente do uso de substâncias psicoativas. Rua Joaquim Puppo, s/n – Vila Dainese.

O tratamento no Caps permite que as relações dos usuários com seus familiares e a comunidade sejam preservadas, evitando o isolamento do antigo modelo hospitalocêntrico, mantendo assim o vínculo social e a vida comunitária.

