A Prefeitura de Nova Odessa apoia a realização, neste final de semana, de um “Mega Feirão” de venda de automóveis novos e usados, promovido pela Produz Eventos e pelo Bradesco Financiamentos. O evento acontece nesta sexta-feira, sábado e domingo, dias 23, 24 e 25 de junho, no bolsão de estacionamento inferior da Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro), das 8h às 18h.

O local foi escolhido por ser amplo e central e por já dispor de uma infraestrutura adequada para grandes encontros. O evento vai contar ainda com praça de alimentação, com barracas de pastel, sucos e chope. Diversas lojas e concessionárias participarão da feira, contando com uma maior variedade de veículos.

Segundo os organizadores, serão cerca de 400 modelos de veículos disponíveis para compra, com o Bradesco oferecendo taxas mais baratas que o mercado. “O feirão vai ser muito legal para população de Nova Odessa, além das taxas melhores que os outros bancos, ofereceremos maiores prazos, então por exemplo o comprador terá a opção de pagar uma primeira parcela até 60 dias”, explicou o organizador do Feirão, Wesley Reoli.

De acordo com ele, a feira apresenta uma ótima estrutura para escolher carros, com diversos modelos e cores, além de todo um conforto adicional com a praça de alimentação e a praticidade de ter tudo em um só lugar.

“É uma atração inédita na cidade, são opções variadas de carros, opções de oferta de crédito e várias lojas num local só, facilitando para quem quer comprar seu carro e precisa de empurrãozinho”, completou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa, Rafael Brocchi.