Vereadores acompanham melhorias nas ruas para ônibus

Os vereadores Arnaldo Alves (PSD) e Carlão Motorista (Republicanos) acompanharam, nesta semana, o início das obras de criação de recuo de parada de ônibus na avenida Augusto Scomparim, no bairro Parque Zabani.

“A Prefeitura Municipal realizou recentemente a pavimentação total dessa avenida, mas no projeto não havia promovido o alargamento da via para maior segurança no embarque e desembarque dos passageiros do transporte público”, explicou o vereador Carlão Motorista.

“Por meio da Indicação 18282/2023, apresentamos essa sugestão ao prefeito, que de imediato deu início a esta melhoria, evitando filas de carro, que aguardavam a saída dos ônibus”, explicou o vereador Arnaldo, destacando que essa medida simples deve promover maior fluidez ao trânsito desta importante avenida que liga o Parque Zabani ao Jardim Europa.

Vereadores propõe denominação de quatro ruas do Terra Santa

Mais quatro projetos de lei de denominação de rua foram protocolados, nesta semana, na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Os PLs 235, 236, 237 e 238 foram protocolados pelo presidente da Câmara, Paulo Monaro, pelo vereador Careca do Esporte e pela vereadora Esther Moraes, autora de duas proposições.

Nos projetos 235 e 238/2023, a vereadora Esther denomina, respectivamente, as ruas H e I do loteamento Terra Santa, em homenagem a Pedro Aparecido Falcão e Sírio Antônio Campagnollo. No Projeto de Lei 236/2023, Paulo Monaro propõe a denominação da rua M desse mesmo loteamento como rua Leonarda da Silva Gomes. E no PL 237/2023, Careca propõe que a rua D seja denominada em homenagem a Nivaldo Batagin.

Todas as proposições, acompanhadas da biografia dos homenageados, podem ser consultadas, na íntegra, no site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, por meio do link “Legislação”.

