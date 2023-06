Rita Lee morreu e pode voltar via IA?

Ela se foi há pouco mais de um mês, mas seu já imortal legado deve ganhar novos conteúdos em breve. Quem conta a novidade é Roberto de Carvalho, marido e principal parceiro musical da artista durante 46 anos. Em entrevista à revista Veja, o músico comentou o material inédito que a esposa deixou guardado.

“Nossos filhos é que estão envolvidos nessa parte. João fez recentemente uma bela releitura de nossos hits e lançou álbuns com remixes. Beto está fazendo shows em homenagem a ela com uma banda formada por músicos que já tocaram conosco. E Antonio, que é das artes plásticas, está desenvolvendo coisas nessa área. Vou supervisionar tudo”, disse Roberto.

Roberto ainda adiantou projetos e ideias que envolvem o legado de Rita. “Existe o projeto de uma cinebiografia, tem ainda documentários e filmes. Tenho interesse em fazer um filme sobre nossa história de amor, uma love story musical. Temos, ainda, muitos shows ao vivo gravados e algumas músicas inéditas (mas não muitas). Lançaremos em disco a apresentação que fizemos em 2002 no Luna Park, em Buenos Aires, por exemplo”, adiantou.

Roberto ainda entregou que existe a possibilidade de a inteligência artificial, tecnologia mais comentada do momento, auxiliar em outros lançamentos. “Li que Paul McCartney vai usar inteligência artificial para restaurar a voz de John Lennon em uma fita demo. Também temos coisas gravadas em fitinhas cassetes dos anos 1970 e 80. Quem sabe o que pode acontecer? É necessário tempo e tecnologia para que essas coisas sejam feitas”, diz ele.

Após alerta, influencer Juli Figueiró descobre câmera espiã em ursinho dado por fã

Recentemente, a tiktoker Kine-chan, uma das musas do OnlyFans, contou que descobriu uma câmera escondida em um ursinho de pelúcia dado por um fã. Depois de assistir o alerta nas redes sociais, a influencer Juli Figueiró – que também está na plataforma adulta – decidiu conferir o presente que ganhou de um fã e teve uma surpresa bem desagradável.

“Na hora me deu um estalo porque nesses anos todos eu ganhei muitos presentes, mas apenas um ursinho de pelúcia. Fiquei desconfiada, a mulher tem intuição, né? Decidi abrir para ver o que tinha dentro e não deu outra, encontrei uma microcâmera”, conta. “Me senti invadida e violada, claro. Cai no choro, só depois que contei para meu marido que fui me acalmando”.

Juli não se recorda de quem ganhou o tal ursinho e por esse motivo não procurou a polícia. Na internet, há informação de que a câmera funciona à distância, com bateria recarregável, e pode gravar de 2 a 3 dias. Mesmo não se recordando de quando recebeu o presente, a influencer diz que com certeza apareceu em momentos íntimos.

“Uma coisa é eu gravar um vídeo ou fazer nudes para vender, há um momento para aquilo, é um trabalho. Outra é você ser espiada, sem seu consentimento, de uma maneira escrota e apelativa como essa. Talvez tenha aparecido com o meu marido, com amigos, mostrado a minha casa. Não sei o que a pessoa do outro lado viu e sabe. E isso é assustador, é como se eu tivesse sido violentada”.

Em sua casa, inclusive, Juli guarda alguns presentes dos fãs. De porta-retratos, brinquedos eróticos a chocolates, ela recebe tudo com muito carinho, mas vai recusar os mimos a partir de agora. “A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas me sinto ameaçada. Só agora me dei conta do perigo que é receber esses presentes. Decidi tornar público tudo isso, mais uma vez, como um alerta”.

Além disso, coincidentemente, depois que expôs o caso nas suas redes sociais, Juli teve seu perfil no Instagram invadido e desativado. Para ela, pode ser o fã do ursinho. “Pode ser alguém tentando me calar, que inclusive pode ter enviado para outras influencers. Estou tentando recuperar meu perfil, o prejuízo já passou de R$ 40 mil. É na rede social que me divulgo e ganho dinheiro”.

