Sumaré recebeu na quinta-feira 22 o Certificado de Resiliência

por ter obtido a pontuação exigida de 70 pontos no programa Município Resiliente do Governo do Estado de São Paulo. A cerimônia de entrega do título foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do coordenador da Defesa Civil do Estado , coronel Henguel Ricardo Pereira.

A premiação foi entregue para 66 municípios que obtiveram a partir de 70 pontos, com base em três indicadores: Índice de Efetividade da Gestão Municipal, Município VerdeAzul e Campanha Construindo Cidades Resilientes.

“É com grande alegria que recebemos este certificado, que é fruto de muito trabalho e planejamento, visando sempre a prevenção e cuidados com a nossa população. É o reconhecimento do grande trabalho da nossa Defesa Civil e demais secretarias e dos nossos investimentos na segurança da população e meio ambiente. Isto consolida Sumaré como uma cidade preparada para as mais diversas situações, antecipando-se aos desastres e minimizando quaisquer riscos, além de uma cidade com crescimento sustentável”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O programa Municípios Resilientes foi criado em 2019, como um incentivo às cidades paulistas para a implementação de medidas e estratégias a fim de diminuir os riscos de desastres. O programa também facilita o acesso a recursos que viabilizem esses projetos.

As cidades resilientes são aquelas que possuem a capacidade de se adaptar para prever desastres naturais e trabalham se preparando para lidar com eles, absorvendo o conhecimento do que houve no passado e criando planos de ação que possam ser usados no futuro.

“A atividade da Defesa Civil é, sobretudo, a de salvar vidas, dando a pronta-resposta a quem mais precisa. Precisamos de fato incorporar o conceito da resiliência no nosso dia a dia, preparar estruturas e municípios mais resilientes para o enfrentamento de questões que serão rotineiras. Para todos que estão com o colete de laranja que têm feito a diferença na vida das pessoas, meus cumprimentos e parabéns”, explicou o governador Tarcísio de Freitas.

Sumaré trabalha com monitoramento in loco de toda a cidade. As operações verão e estiagem fomentam ações e medidas preventivas, sempre com foco maior nas áreas de risco. Além das vistorias em campo, é realizado o acompanhamento dos índices pluviométricos, tempo seco e previsão meteorológica em uma central de monitoramento 24 horas montada na sede da Defesa Civil Municipal.

Os Ribeirões Quilombo, Jacuba e Tijuco Preto recebem limpezas constantes. Também são realizadas atividades de orientação e conscientização da população, como para evitar descartes irregulares. Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos trabalha intensamente no desentupimento de bueiros, a fim de facilitar o escoamento das águas das chuvas. Mais de 60 mil mudas de árvores foram plantadas, recuperando áreas degradadas e deixando a cidade mais verde.

Diante das quedas de temperatura, equipes da Defesa Civil e Fundo Social entregam agasalhos e alimentos para as pessoas em situação de risco resistentes à ida para os abrigos parceiros da Prefeitura.

A cidade criou o PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil), para acompanhamento dos índices pluviométricos, previsão meteorológica, vistorias de campo e alertas da Defesa Civil Estadual.

Desde 2017, a Defesa Civil da cidade recebe diversas capacitações e novos equipamentos. Por intermédio do deputado Dirceu Dalben, a corporação recebeu uma nova viatura para os serviços.

Feijão Letrado doa livros, leva oficina de brinquedos e ‘contação’ de histórias a Sumaré

Crianças de duas instituições da cidade serão beneficiadas por projeto

O Projeto Feijão Letrado, que começou com distribuição de livros infantis em cestas básicas entregues a famílias carentes durante a pandemia, continua levando obras literárias para crianças em escolas públicas e instituições por diversas cidades do Estado de São Paulo. O projeto já percorreu a Capital, a Grande São Paulo, a região de Campinas e outras cidades do Interior. No próximo dia 26 de junho a entrega será em duas instituições de Sumaré.

Os livros serão entregues a partir às 9h para crianças do Instituto Saber Social, no Matão, e às 13h30 na Associação Recanto Tia Cecília. Além dos livros, será realizada uma oficina de brinquedos recicláveis e “contação” de histórias para as crianças.

