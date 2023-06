Com píeres flutuantes e iates milionários, maior feira náutica do Sul em SC

Marina Itajaí Boat Show, de 6 a 9 de julho, em Itajaí, no litoral norte catarinense, vai reunir grandes novidades ligadas à náutica e trará inovações como estandes “sobre as águas”. Principais fabricantes de barcos já confirmaram participação, entre eles, Schaefer Yachts, Intermarine, Azimut Yachts, Ferretti Yachts, Fibrafort, NX Boats, Real Powerboats, Ventura e Triton Yachts.

Junho, 2023 – Os olhares da náutica mundial estarão voltados para o litoral norte de Santa Catarina no início do próximo mês. De 6 a 9 de julho, o Marina Itajaí Boat Show vai reunir, na cidade de Itajaí, grandes estaleiros que apresentarão de lanchas esportivas de passeio a iates. As marcas Schaefer Yachts, Azimut Yachts, Ferretti Yachts e Intermarine, especializadas em “mansões sobre as águas”, vão expor suas novidades em embarcações de alto luxo, que encantam pelas dimensões, design e estrutura.

Outros renomados estaleiros nacionais, como Fibrafort, NX Boats, Real Powerboats, Ventura e Triton Yachts, irão impressionar com lanchas para diversos perfis de público, desde quem deseja comprar o primeiro barco a quem quiser fazer um “upgrade”. O maior evento náutico do Sul do país, Marina Itajaí Boat Show, realizado pela principal organizadora de eventos náuticos da América Latina, tem a projeção de gerar mais de R$ 100 milhões em negócios.

“A partir de agora, o Marina Itajaí Boat Show entra no calendário internacional das principais feiras náuticas. Inspirado nos maiores salões náuticos do mundo, e como há anos acontece no Rio Boat Show, o evento catarinense terá estandes inteiros sobre as águas. Isso possibilita receber um maior número de expositores e, com isso, ampliar o mix de produtos. Também terá inovações tecnológicas, como é o caso das tendas da Metalu Brasil, líder mundial em soluções de alumínio, já que a Boat Show é a única organizadora brasileira a usar essa tecnologia”, anuncia a diretora geral da Boat Show, Thalita Vicentini.

Além de embarcações dos mais variados modelos, preços e tamanhos, o Marina Itajaí Boat Show 2023 terá exposição de equipamentos, acessórios e serviços náuticos, assim como de produtos de luxo, entre eles, helicópteros e supercarros, e atrações culturais e artísticas. Serão expositores de diversos estados brasileiros e internacionais.

Setor segue aquecido

Nos últimos anos, o mercado náutico brasileiro tem registrado crescimento superior a dois dígitos, inclusive, em 2022, teve faturamento recorde de R$ 2,5 bilhões e impulsiona a geração de empregos e renda ao país. Hoje, aproximadamente 100 mil trabalhadores diretos e indiretos atuam nessa indústria. A náutica movimenta toda uma cadeia produtiva no Brasil, sendo que 50% dos estaleiros nacionais trabalham com cerca de 40 empresas fornecedoras cada (de diversos setores), segundo dados da Associação Brasileira de Construtores de Barcos seus Implementos (Acobar).

Sobre o Grupo Náutica

Com mais de 40 anos de mercado, o Grupo Náutica traz soluções em infraestrutura, eventos e comunicação náutica. É formado pela Revista Náutica (www.nautica.com.br), pioneira e líder absoluta no setor; o Boat Show, mais importante salão náutico da América Latina com as edições de São Paulo, Itajaí e Rio de Janeiro; a Metalu, maior fabricante de píeres e passarelas em alumínio do mundo; e a Ilha dos Coqueiros, em Angra dos Reis, um espaço que proporciona experiências exclusivas. O grupo também se preocupa com as questões sociais e é detentora das ações “Só Jogue na Água o que Peixe pode Comer”, assinada pelo cartunista Ziraldo, e “Por Uma Cidade Navegável”, que busca a navegação em lugares inimagináveis, assim como desenvolve os principais Guias de Turismo Náutico do país.

Siga sempre o Novo Momento no Instagram @novomomento