CPI denuncia BRK por descarte de resíduos em rios

Após diligência realizada na manhã desta sexta-feira (23) à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Centro de Sumaré, vereadores constataram que a concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto no município, a BRK Ambiental, vem promovendo o descarte de resíduos decorrentes do tratamento de água em tubulações fluviais da cidade. O grupo de parlamentares, composto por Digão (União Brasil), Lucas Agostinho (União Brasil), Ney do Gás (Cidadania), Pereirinha (PSC), Rudinei Lobo (PL) e Willian Souza (PT), vem fiscalizando as atividades da empresa desde a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal, em março desse ano.

De acordo com os vereadores, o descarte identificado durante a visita resulta no retorno de produtos químicos ao meio ambiente. A prática contraria as normas e regulamentações vigentes sobre o manejo adequado de resíduos e pode representar um risco potencial à saúde pública e ao ecossistema local.

O vereador Willian Souza, presidente da CPI, explica que “o lodo decorrente das ETAs pode causar diversos problemas quando não é devidamente gerenciado. Alguns dos principais problemas associados a esse resíduo são poluição da água; o rápido crescimento de algas, que consomem o oxigênio disponível na água, causando a morte de organismos aquáticos e desequilibrando o ecossistema; a contaminação do solo; a propagação de doenças; além do impacto estético e odor”, afirma.

Ainda segundo o parlamentar, “é fundamental que o lodo das ETAs seja tratado e gerenciado de forma adequada, seguindo as normas e regulamentações ambientais. Dessa forma, será possível prevenir esses problemas e minimizar os impactos negativos para o meio ambiente e para a saúde pública”, reivindica Willian.

CONVOCAÇÃO

A BRK participou de reunião convocada pela CPI na última quinta-feira (22), em que foi explicado o Plano Municipal de Saneamento. A apresentação teve início às 14h, no plenário da Câmara. Foi a segunda convocação que a concessionária recebeu para prestar esclarecimentos à comissão.

