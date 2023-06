Final do campeonato amador promete agitar Santa Bárbara neste sábado

Final do amador. Estádio “Antônio Lins Ribeiro Guimarães” recebe neste sábado (24) a final do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Às 15 horas a bola rola para União São Fernando x Grêmio Orquídeas, confronto que apontará um campeão inédito ou um tetracampeonato consecutivo inédito do “Varzeanão”.

O União São Fernando chega à decisão após vencer nas semifinais o Real Ferroviário por 2 a 0. Campeão em 2018, 2019 e 2022, o time pode assegurar um tetracampeonato consecutivo inédito. Na competição, o São Fernando tem 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 11 jogos disputados, marcando 14 gols e sofrendo 9.

Já o Grêmio Orquídeas busca o título inédito após vencer nas semifinais o Lado Leste por 3 a 0. A equipe disputou 10 jogos no campeonato, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

Os portões do estádio serão abertos às 14 horas. A torcida do União São Fernando, que ficará na arquibancada atrás do gol, e os torcedores que ficarão na arquibancada ao lado das cadeiras cativas entrarão pelo portão localizado à Rua 13 de Maio (ao lado do Salão Social). Por sua vez, a torcida do Grêmio Orquídeas entrará pelo portão da Rua José Benedito Teixeira e ficará na arquibancada de concreto (lateral).

Final solidária – os torcedores poderão doar um litro de leite ou um quilo de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade para posterior encaminhamento às entidades do Município.

Confira a galeria de campeões do Futebol Amador de Santa Bárbara d’Oeste:

Desde 1979 os campeonatos são promovidos pela Prefeitura – anteriormente as competições eram da Liga Barbarense de Futebol. (Fonte J.J. Bellani – Livro “Um Século de Esportes”, com atualização da Diretoria de Comunicação Governamental da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste).

1979 – Fluminense

1980 – Benfica

1981 – Benfica

1982 – Unidos da Linópolis

1983 – União Agrícola Barbarense (Júnior)

1984 – Grêmio Esportivo Vila Rica

1985 – Unidos da Linópolis

1986 – Unidos da Linópolis

1987 – Curitiba

1988 – Curitiba

1989 – Curitiba

1990 – Unidos da Linópolis

1991 – União Aparecida

1992 – Unidos da Linópolis

1993 – E.C. Brasília

1994 – E.C. 1º de Maio

1995 – Aliança

1996 – Unidos da Linópolis

1997 – Unidos da Linópolis

1998 – Ponte Preta

1999 – Máfia

2000 – E.C. 1º de Maio

2001 – Máfia

2002 – Grêmio Termo Solar

2003 – Holanda

2004 – Lava Jato

2005 – Rossigás

2006 – Lava Jato

2007 – Vitória

2008 – Lava Jato

2009 – Rossigás

2010 – Lava Jato

2011 – Lava Jato

2012 – Unidos da Linópolis

2013 – Unidos da Linópolis

2014 – Os Uvos

2015 – Unidos do Esmeralda

2016 – Unidos do Esmeralda

2017 – Unidos do Esmeralda

2018 – União São Fernando

2019 – União São Fernando

2020 e 2021 – Não realizados

2022 – União São Fernando

