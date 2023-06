DEPRESSÃO SILENCIOSA. Considerada uma epidemia global, os transtornos depressivos podem surgir na vida de qualquer pessoa. Independentemente de idade, gênero ou classe social, a depressão está se tornando uma doença cada vez mais comum, revelando que os fatores de adoecimento podem ser muito mais amplos do que se imaginava.

Do estilo de vida à alimentação, muitas questões estão envolvidas com o surgimento da depressão na vida das pessoas. Por envolver tantos fatores, também pode ser difícil conseguir um diagnóstico preciso e ágil, ajudando no tratamento e na mudança do quadro antes de a pessoa perder grande parte de sua vida social.

Como identificar a depressão

Os transtornos depressivos podem apresentar diferentes sintomas e intensidades, o que exige o acompanhamento com um médico ou psicólogo para garantir um diagnóstico mais preciso.

Na maior parte dos casos, as pessoas com depressão podem apresentar desânimo, perda de vontade ou prazer em realizar atividades que antes a interessavam, alterações no sono, ganho ou perda de peso, fadiga, retardo ou agitação motora, dificuldades de concentração, sensação de inutilidade ou até mesmo pensamentos recorrentes de morte.

Muitos desses sintomas, no entanto, podem ser comuns de aparecerem ao longo da vida de qualquer pessoa, incluindo quem não tem a doença. É por isso que se torna importante avaliar a frequência e a intensidade de cada um desses sintomas para chegar ao melhor diagnóstico.

Em grande parte dos casos, esses sintomas aparecem aos poucos, sendo mais perceptíveis quando a doença já está bastante avançada, comprometendo as atividades do dia a dia e os relacionamentos do indivíduo.

Tratamento para depressão

Por ser uma doença multifatorial, é necessário avaliar cada caso para entender a melhor forma de tratamento. Normalmente, isso é feito com o uso de medicamentos específicos; no entanto, os medicamentos são uma forma de ajudar os pacientes a começarem um processo de transformação, seja em suas atividades, forma de enxergar a vida ou alimentação e outros hábitos.

A psicoterapia também é indicada, pois o acompanhamento com psicólogos ajuda a criar rotas alternativas para sair da depressão. Em muitos casos, a terapia permite que o paciente possa parar com os remédios dentro de alguns meses ou anos.

Além disso, realizar atividades físicas está entre as indicações mais comuns para os pacientes com depressão, seja para a produção das substâncias que irão diminuir os sintomas quanto para a socialização.

As mudanças nos hábitos, como parar de fumar ou beber álcool e melhorar a alimentação, também estão entre os cuidados que pacientes com depressão devem ter.

Afinal, a falta de nutrientes e vitaminas podem ser a causa de alguns desses sintomas, como o cansaço e o desânimo. É possível complementar sua dieta com suplementos e complexos vitamínicos, como a B12, vitamina que ajuda a diminuir a sensação de fadiga e apatia.

