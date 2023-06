PCdoB Nova Odessa planeja futuro

O comitê do PCdoB Nova Odessa se reuniu para planejar

e organizar as ações do partido a nível municipal regional e estadual.

Segundo o dirigente Renato Raugust, o PC do B Nova Odessa trabalha para ajudar na construção de uma grande frente humanista popular e progressista qoe represente os verdadeiros urgentes e legítimos interesses e necessidades da população da cidade.

Mais de 1 mil lotam ginásio formatura 30 anos do Proerd



Mais de mil pessoas – entre autoridades, dirigentes e centenas de pais orgulhosos – lotaram o Ginásio Municipal de Esporte do Jardim Santa Rosa na noite dessa quinta-feira (22/06), para a formatura dos 400 alunos do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), uma parceria da Polícia Militar com a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Educação. Também foi celebrado o aniversário de 30 anos do programa paulista de educação contra as drogas, o crime e a violência.

Neste primeiro semestre, foram beneficiados alunos dos 5ºs anos das EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) Dante Gazzetta, Vereador Osvaldo Luiz da Silva, Professora Augustina Adamson Paiva, Paulo Azenha e Professora Almerinda Delegá Delben. Outras seis unidades da Rede Municipal de Ensino vão ter as aulas do Proerd no 2º semestre, beneficiando igual número de alunos de 10 e 11 anos.

Além do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e do comandante do 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Valmir Moreira da Silva, participaram da formatura a juíza da Vara da Infância e Juventude do Fórum da Comarca, doutora Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, os vereadores Professor Antonio, Paulinho Bichof e Cabo Natal, os secretários municipais de Segurança e Educação, coronel Carlos Fanti e José Jorge Teixeira, e o dirigente de Ensino Haroldo Ramos Teixeira, entre outros.

Em sua mensagem aos alunos, pais, educadores e policiais militares, o prefeito reforçou o papel fundamental do programa da PM na conscientização das crianças para os riscos das drogas. “Essa parceria entre a Polícia Militar, os educadores, as crianças e sua família é fundamental para o sucesso desse programa em nossa cidade. O Proerd está completando 30 anos, e a Prefeitura de Nova Odessa sempre foi parceira do Estado nesta iniciativa, preparando nossos filhos, tirando nossos filhos das drogas, do crime. Para mim, é um orgulho participar desse momento histórico para essas 400 famílias”, afirmou Leitinho.

A noite teve ainda as presenças da Força Tática, da Rocam, BAEP com o canil e da Polícia Militar Ambiental, além de um caminhão autobomba do Corpo de Bombeiros da PM e do Leão Dare, tradicional mascote do programa.

O PROGRAMA

O Proerd é desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e visa oferecer atividades educacionais para prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes.

Durante os encontros, os alunos recebem uma apostila, fornecida pela PM, com informações sobre álcool, tabaco etc, bem como formas de dizer não às drogas. O material informativo orienta sobre as consequências de comportamento, a partir de decisões erradas, e aborda questões ligadas a autoestima das crianças, ensinando-as a resistir às pressões.