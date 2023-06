FAM recebe Seminário sobre Saúde Mental e Emocional do policial

A FAM – Faculdade de Americana recebeu na manhã desta sexta-feira, 23, o “Seminário: Saúde Mental e Emocional, aspectos práticos visando o bem-estar dos agentes de segurança pública”. O evento foi organizado pela ACADEPOL – Academia de Polícia do Estado de São Paulo; pela Delegacia Seccional de Polícia de Americana e FAM – Faculdade de Americana. No total, 200 agentes de segurança participaram das palestras.

O objetivo principal do seminário foi apresentar aos mais de 200 agentes de segurança presentes no evento, o conceito sobre a saúde mental e emocional, a relação com os desafios do desempenho da função policial e ampliar um olhar mais humanizado acerca dos profissionais da área com estratégias de prevenção de ocorrências policiais atentando contra a vida de colegas e contra as próprias.

Kleber Antonio Torquato Altale, delegado de Polícia e Diretor do DEINTER 9-Piracicaba- Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, abriu o evento e lembrou da importância do tema. “Realmente é trazer conhecimento para os nossos policias, saúde é um assunto que interessa ao mundo e não só a polícia”, comentou.

Os números mostram a importância com a saúde dos profissionais. De acordo com uma pesquisa do Conselho Federal de Psicologia de 2019, intitulada “Uma análise crítica sobre suicídio policial”, o suicídio é a principal causa mortes entre policiais civis no estado de São Paulo e a segunda maior entre policiais militares, só estando atrás de homicídio no horário de folga.

Com a rotina estressante, os sintomas físicos se mostram primeiro com alteração de sono, aumento de peso, problemas gástricos. E depois a relação interpessoal, dificuldade de adaptação, baixa tolerância entre outras situações que não são diagnosticadas a tempo.

Professor da FAM e Mestre em Psicologia pela UNICAMP, Eugênio Cassaro Filho comentou que é preciso auto conhecimento para conseguir lidar com situações de estresse. “Cada pessoa vai ter a sua forma de expressar o sofrimento, alguns mais agitados, menos pacientes, as pessoas passam a reagir de outra forma, o trabalho do policial é muito estressante e ele exige cuidar de si para cuidar de outras pessoas. Ele não é uma pessoa invulnerável. O auto conhecimento vai ser um termômetro para você lidar com situação de estresse. O auto conhecimento, quanto mais você se conhece, maior repertório você tem para lidar com situações difíceis ou até buscar ajuda”, afirmou.

O evento contou com as presenças da Delegada Seccional de Americana, Martha Rocha de Castro; Tenenteo Coronel Comandante do 19ºBPMI – Batalhão da Polícia Militar do Interior, Adriano Daniel; representante da Guarda Municipal de Americana, José Wendeo Santos; Presidente da Câmara de Americana, Thiago Brocchi; além do Diretor Geral da FAM, Gustavo Azzolini.

“A Faculdade de Americana sempre está de portas abertas para receber eventos importantes para todos os setores da nossa comunidade. Um assunto sério e importante para os profissionais da segurança de Americana e do estado de São Paulo”, comentou Azzolini.

