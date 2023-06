Depois de 2 semanas de pausa, Feirinha de Adoção do CCZ volta neste sábado

FEIRINHA DE ADOÇÃO DE VOLTA. Depois de duas semanas de pausa, devido ao trânsito da Festa do Peão que impossibilitou a ida dos animais do CCZ até o centro de Americana, a Feirinha de Adoção com animais de Centro de Zoonoses volta neste sábado (24).

O evento acontece no estacionamento da loja Padovani, na Rua Anhanguera, próximo ao Mercadão Municipal.

Os animais do CCZ são na maioria adultos, resgatados de abandono ou maus-tratos. A adoção é importante porque o centro não é abrigo, os cachorros ficam em baias pequenas e contam com a boa vontade de possíveis adotantes para ter uma vida mais digna.

É importante ressaltar que a primeira opção das famílias nem sempre é adotar adulto, porém eles são amorosos e com personalidade formada, o que ajuda muito na adaptação. E merecem uma chance!

Neste sábado estarão os cachorros: Joaquim, Tom e Jerry. Muito fofíneos. Os voluntários torcem para que os animais da feira não voltem para o canil, e finalmente encontrem um lar.

Os interessados em adotar devem ser maiores de 18 anos, é importante documentação e comprovante de endereço. A feira acontece das 9h às 12h. No local também podem ser feitas doações de sachês, roupinhas de frio e cobertor.

