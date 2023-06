Pelé visita Andia e pede viaduto para Nova Odessa

O vereador Elvis Pelé (PSDB) esteve com o secretário Denis Andia

em Brasília, e aproveitou a visita para solicitar a construção de um viaduto sobre a linha férrea, no final da Avenida João Pessoa, ligando o Centro de Nova Odessa ao Jardim Flórida. Andia é hoje o secretário Nacional de Mobilidade Urbana.

“Essa necessidade é antiga e precisamos unir forças para conquistar esse viaduto, que auxiliaria o desenvolvimento e a mobilidade urbana. Nossa cidade é cortada pela linha férrea e pelo Ribeirão Quilombo, dois entraves na mobilidade que criam grandes gargalos no trânsito. Esse viaduto seria uma das soluções para aliviar o tráfego tanto na passagem da Vila Azenha quanto no São Jorge”, explicou Pelé.

Pelé esteve em Brasília na semana passada, acompanhando a comitiva do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos), que cumpriu agenda em ministérios e outros órgãos do governo federal para apresentar a Central de Tratamento de Resíduos que deve ser implantada em Nova Odessa.

“O Denis Andia foi prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e presidente do Consimares. Ele conhece a nossa região e isso facilita o entendimento sobre as nossas necessidades. Sempre muito profissional e atencioso, ele entendeu o pedido e se comprometeu a nos ajudar nessa batalha”, afirmou Pelé.

Recentemente, a Rumo Malha Paulista S/A confirmou as obras de instalação de uma passarela de pedestres no final da Avenida João Pessoa. A obra faz parte do pacote de investimentos anunciado pela concessionária em 2020, durante o processo de renovação do contrato de concessão da malha ferroviária paulista, prorrogado até 2058 pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

“Uma passarela vai garantir mais segurança aos pedestres que cruzam a linha férrea hoje por uma passagem de nível. Mas o número de veículos aumentou, a cidade crescer, e um viaduto que permitisse a transposição da linha férrea naquele ponto seria o mais adequado”, completou Pelé.

