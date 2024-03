Perdeu a arma após se envolver em confusão com o irmão

Um homem “perdeu” a arma após ter se envolvido em uma confusão com o próprio irmão, em Santa Bárbara, na noite desta quarta-feira.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, no local a vítima (o irmão) informou que é morador da residência e que seu irmão chegou alterado pela manhã, proferindo ameaças a ele e sua amiga, utilizando-se de uma arma de fogo e uma faca, os colocando para fora do domicílio.

Feito contado com o acusado, este negou os fatos narrados por seu irmão, alegando ainda ser CAC (colecionador, atirador e caçador) e que sua arma estaria guardada em um cofre, no seu quarto.

Em conferência ao armamento, a equipe constatou se tratar de uma pistola Arex, calibre 9mm, registrada com validade até 19/07/2031. O indiciado informou ainda, que teria dois carregadores municiados e mais quinze munições soltas, acondicionadas em uma mochila, em cima do guarda-roupa. Ante o exposto, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde posterior foram liberadas, permanecendo o armamento apreendido.

