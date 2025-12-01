Peru ressecado nunca mais: Veja dicas para acertar no ponto da ave e virar chef do Natal

Leia + sobre comida, bebida e receitas

O Natal está chegando e, como sempre, o Peru de Natal volta a ser o protagonista nas festas de fim de ano. Segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), a produção de aves natalinas passou das 250 mil toneladas em 2023, e com tanta gente preparando a ceia, surge a grande dúvida: como garantir um Peru de Natal suculento e saboroso?



A resposta está no forno, seja o doméstico ou o profissional. “O segredo do peru perfeito é equilibrar calor e umidade durante o assamento. Quando a ave cozinha de forma gradual e uniforme, ela mantém a suculência, principalmente no peito, que é a parte mais seca. Já na cozinha profissional, o uso de vapor e da sonda de núcleo ajuda a controlar esse processo com ainda mais precisão”, explica Rafael Fraga, Chef de Gastronomia da Prática.



Com as festas já se aproximando, o especialista destaca algumas dicas essenciais para o preparo do Peru de Natal para quem vai servir em casa ou vender. Confira:



• Descongele na geladeira:

Descongele a ave com pelo menos 12 horas de antecedência na geladeira (0°C a 5°C). Nunca deixe descongelando em temperatura ambiente para evitar risco de contaminação.



• Remova os miúdos:

Tire a embalagem externa e retire os miúdos que ficam dentro da ave. Escorra toda a água do descongelamento.



• Tempere a gosto:

A maioria dos perus já vem temperado, mas você pode reforçar o sabor com alho, ervas, azeite ou manteiga. Apenas tome cuidado com o excesso de sal.



• Momento do recheio:

Se for rechear com farofa, é neste momento. Caso use os miúdos, cozinhe e tempere separadamente antes de colocar dentro da ave. Passas ou frutas secas deixam o prato ainda mais festivo.



• Assadeira adequada:

Use uma assadeira que acomode bem a ave, deixando espaço para o ar circular. No comércio, é possível assadeiras descartáveis apoiadas sobre grelha para facilitar o transporte.



• Controle do ponto:

O tempo de forno varia conforme o peso, calcule cerca de 30 minutos por quilo. O peito é a parte que mais ressecada, então retire a ave assim que estiver no ponto.



• Para quem trabalha com vendas:

Para os estabelecimentos, pré-assar o peru, resfriar em ultracongelador e finalizar no dia do pedido é uma ótima opção. Isso melhora o fluxo de produção, mantém a qualidade e permite oferecer ao cliente diferentes níveis de dourado.



“Planejar o preparo do peru faz toda a diferença, tanto para quem cozinha para a família quanto para quem tem comércio. E até para quem mora sozinho e faz o próprio peru, essas técnicas garantem praticidade e um resultado ainda mais saboroso. É um prato que exige paciência, mas quando tudo é feito com cuidado, ele vira o grande destaque da ceia”, afirma Rafael.



Para mais dicas de empreendedorismo, equipamentos e receitas, você pode acompanhar através do blog da Prática: https://blog.praticabr.com/

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP