Pesquisa inédita revela como os pets ajudam na saúde mental dos tutores

Uma pesquisa inédita realizada sob encomenda da Petz, maior e mais completo ecossistema de produtos e serviços pet no Brasil, traçou um perfil detalhado da relação dos tutores brasileiros com seus pets. A pesquisa ouviu 753 pessoas que possuíam ao menos um animal em casa, revelando como os pets ajudam na saúde mental dos tutores de uma nova geração, a Geração P, que considera o pet como um membro da família.

O estudo mostrou que os pets ajudam no controle do estresse e da solidão, ampliando o papel do pet para além da diversão e alegria. Para 53% das pessoas, a relação com o pet acalma, 48% responderam que traz sensação de paz, e ainda 36% reconhecem que o pet é um apoio no controle de distúrbios como ansiedade e depressão.

A pesquisa foi encomendada pela Petz para traduzir em números aquilo que já vinha sendo percebido no dia-dia das famílias brasileiras – a relação das pessoas com seus pets está em transformação, tornando-se mais íntima, mais profunda e adquirindo um grau de complexidade inédito.

Ainda sobre a relação entre tutor-pet, o estudo mostra que mais da metade dos tutores fazem “vozinha” para falar com os seus pets, cerca de 31% dos pets tem perfil nas redes sociais e 25% já ganharam uma festa de aniversário. Além disso, demonstram carinho de forma mais intensa – 75% declaram que conversam com seus pets, além de se expressarem com abraços, beijos, e até homenagem ao pet, como tatuagem, por exemplo.

“Essa é de fato uma nova geração de tutores, que estamos chamando de ‘Geração P’”, diz Sergio Zimerman, fundador e CEO da Petz. “O vínculo entre tutor e pet evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Hoje os pets fazem parte da vida do brasileiro, estão mudando hábitos e comportamentos de consumo de famílias inteiras e até ajudando na saúde mental das pessoas”.

A maioria das pessoas da Geração P tem cachorros ou gatos, vivem em casas nas capitais brasileiras e tem pelo menos um pet adotado. Para esse grupo, é comum gostar mais do pet do que da maioria das pessoas, gastar dinheiro com eles e se considerarem pai ou mãe do pet.

Quando convidados a responder sobre as coisas mais importantes da vida, “meu pet” aparece atrás apenas da família e religiosidade e na frente de amigos, trabalho e lazer. Amor foi a palavra escolhida para resumir a relação entre tutores e pets, seguida por amizade e companheirismo.

A pesquisa aponta para o crescimento das adoções. Cerca de 47% dos entrevistados afirmam que têm um pet para dar uma “vida melhor para ele”.

A nova geração de tutores também é mais engajada em iniciativas ligadas à causa do bem-estar animal, e que a doação é o modo mais comum de contribuição. Cerca de 61% têm o hábito de doar alimentos ou insumos e 46% acolhem animais abandonados.

A humanização pet é um fenômeno mundial decorrente de alguns fatores como acesso à internet, vida urbana, necessidade humana de contato, queda no número de filhos e envelhecimento da população.

Para 68% dos tutores da Geração P, o pet influencia nas decisões de lazer, como o destino de férias, os passeios de fim de semana, a escolha do hotel e do restaurante.

Para acompanhar essa evolução da relação tutor-pet, a empresa acaba de lançar uma nova marca. O reposicionamento da marca Petz representa um movimento estratégico, que sinaliza o avanço da companhia na consolidação de seu ecossistema de produtos e serviços, embasado tanto na relação tutor-pet, quanto em oportunidades de diferenciação e inovação potencializadas pelas recentes aquisições da companhia – indo muito além de uma mudança de logomarca ou comunicação.

Além disso, os principais produtos e serviços do ecossistema Petz foram unificados num único aplicativo, facilitando ainda mais a vida do cliente. Com um design mais moderno, no novo app os clientes podem recomprar, com apenas um clique, os itens recentes adquiridos no aplicativo, lojas e site.

Sobre a Petz

O Grupo Petz é o maior e mais completo ecossistema do segmento pet brasileiro. Sua plataforma alia a experiência de compra e atendimento diferenciado na maior rede de lojas físicas do país à conveniência e agilidade de seus canais digitais.

Somam-se a esta estrutura os segmentos de produtos de marca própria e de cuidado e bem-estar, no qual se destacam os serviços de banho & tosa e de clínicas e hospitais veterinários – este sob a marca Centro Veterinário Seres. A Petz possui mais de 200 lojas, nas 5 regiões brasileiras.

Em 2020, com o lançamento da oferta inicial de ações (IPO), tornou-se a única empresa do setor no Brasil com capital aberto. Em sua nova fase de crescimento, adquiriu as empresas Zee.Dog, Cansei de Ser Gato, Petix e Cão Cidadão, ampliando assim os produtos e serviços oferecidos a seus clientes.

O Grupo Petz é ainda responsável pelo Adote Petz, um dos maiores programas de adoção de cães e gatos do país, com mais de 70 mil adoções promovidas, desde 2007.