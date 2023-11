Novembro Azul terá ações de conscientização na Unacon, HM e UPA São José

A campanha Novembro Azul vai mobilizar pacientes e equipes da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José ao longo deste mês. Serão realizadas ações de conscientização para o enfrentamento do câncer de próstata.

Além da iluminação nas fachadas das unidades de saúde e da exibição de laços na cor da campanha nos uniformes dos colaboradores, haverá palestras, roda de conversa, sessão de alongamento e café da manhã para pacientes da Unacon.

“É desafiador conscientizar os homens a buscarem exames preventivos, o autocuidado e consultas de rotina, pois culturalmente eles não têm esse hábito. Campanhas como essa, portanto, são fundamentais para conscientizar não somente o homem, mas também os familiares ao redor para convencê-los a buscar atendimento”, observa a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro.

“A campanha Novembro Azul é um momento que temos para reforçar a conscientização dos homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Por isso, nossos profissionais estão se mobilizando para promover ações nesse sentido, tanto no Hospital Municipal como em outras unidades da rede de saúde. A prevenção é uma das mais importantes aliadas na luta contra o câncer, e para isso é preciso que a população seja instruída adequadamente”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

As três unidades são administradas pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Câncer de próstata

O câncer de próstata é responsável pela morte de 28,6% dos homens diagnosticados com neoplasias malignas. De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), a doença provoca a morte de um brasileiro a cada 38 minutos.

É o segundo tipo de câncer mais incidente entre os homens, atrás somente dos tumores de pele não melanoma. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025, alerta o INCA.

