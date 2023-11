2º Cosplay Fest acontece em Santa Bárbara no sábado

Acontecerá no dia 11 de novembro de 2023 das 13h às 17h, o 2º COSPLAY FEST da STUDIO ART em Santa Bárbara d’Oeste na Estação Cultural, localizada na Avenida Tiradentes nº 02.

O Cosplay surgiu da prática de fantasias de fãs em convenções de ficção científica, começando com as “futurecostumes” de Morojo criadas para a 1ª Convenção Mundial de Ficção Científica (Worldcon) realizada em Nova York em 1939. É um termo em inglês, formado pela junção das palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação), pode estar relacionado com personagens de games, animes e mangás, porém podem também englobar qualquer outro tipo de caracterização que pertença à cultura de um modo geral.

O evento trará uma amostra de desenhos artísticos voltados para os personagens de COSPLAY, realizados pelos alunos da STUDIO ART – escola de arte e música, com unidade em Santa Bárbara d’Oeste e Americana. A escola desenvolve em torno de 10 técnicas de desenho com o aluno, realizando um trabalho em grupo, mas com atendimento individualizado, orientando-os a desenvolver seu percurso artístico com instruções, técnicas e orientações.

Teremos também nesse dia muitas atrações como músicas ao vivo, apresentação de dança, personagens de COSPLAY, treino com assessoria esportiva, pintura facial e cabelo maluco para a criançada presente no evento e mesa de RPG, Pokemon, TCG e Party Games. Acontecerá um desfile à partir das 14h dos personagens de COSPLAY (as inscrições acontecerão no dia até 13h) com premiações por categoria de idade, lembrando que os desenhos também serão premiados.

Na praça de alimentação você encontrará pastéis, lanches, churros, bebidas e chopp.

Os organizadores estão pedindo a contribuição de 1 litro de leite que serão doados a Palhaça Lilica junto com a equipe Pernas da Alegria, que encaminharam as famílias inclusivas mais carentes.

Dia de muita diversão, cultura e lazer. Vista a sua fantasia e venha aproveitar conosco, você é nosso convidado especial.

Entrada será franca e a fantasia não será obrigatória.

