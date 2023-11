Cocato aposta em outdoor pra aumentar exposição

Vanderlei Cocato quer fazer crescer o Republicanos

em Nova Odessa. Ele apostou em outdoor pra trazer novos filiados para a legenda. O Republicanos tem na região como estrelas o governador Tarcísio de Freitas e o suplente de deputado estadual Ricardo Molina.

VC deve ser candidato a prefeito em 2024 e é mais um nome que vai tentar quebrar o embate entre o prefeito Leitinho (PSD) e o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL).

Cocato falou ao NM sobre o foco da campanha de filiação e as pretensões de seu projeto nos próximos meses.

“O Republicanos é um partido de valores e se fortalece a cada dia em Nova Odessa. Para deixar o partido ainda mais pujante e com maciça participação popular, de todos os que como eu apoiam o governador Tarcísio de Freitas, estamos realizando uma grande campanha de filiação na cidade, com apoio do nosso suplente de deputado estadual, Ricardo Molina. Estamos crescendo de maneira planejada e estruturando nossas ações para chegar em uma condição de protagonismo nas eleições municipais do ano que vem em Nova Odessa. Reforço o convite a todos que apoiam o governo Tarcísio: venham conosco”, afirmou o presidente local do Republicanos, Vanderlei Cocato.

