APAE Americana inaugura 3 novas salas; TEA e Sensorear

A APAE de Americana vai inaugurar, no próximo dia 16, três novas salas de tratamento.

Duas delas são salas de aula do Ensino Fundamental (TEA – Transtorno do Espectro Autista), que foram adotadas pela Maria Fernanda Grecco Meneghel – que está à frente do projeto Rosa do Bem. As salas reformadas receberam estruturação do espaço físico com considerações sobre iluminação, ruídos e organização, apoio emocional para reduzir a ansiedade e o desenvolvimento de estratégias de ensino diferenciadas e adaptadas.

As classes do Ensino Fundamental anos iniciais são multisseriadas, o professor ministra na mesma sala de aula atendendo alunos com idades e níveis de conhecimento diferentes., promovendo um ambiente inclusivo em sala de aula. É importante que alunos no Transtorno do Espectro Autista (TEA) tenham uma jornada de desenvolvimento e aprendizado correspondente às áreas em que encontram maior dificuldade. O autismo é um transtorno caracterizado por desafios na comunicação e interação social, tornando o ambiente escolar muitas vezes desafiador.

Quando escola, pais e profissionais trabalham em conjunto, a preparação para a adaptação torna-se uma realidade, isso inclui ajustes no ambiente de comunicação, como a utilização de linguagem verbal, visual e corporal diversificada, atividades acadêmicas estruturadas e adaptadas.

LEIA TAMBÉM: Americana faz 4º reajuste em recursos para entidades parceiras da Educação

A outra sala é a Sensorear, que foi doada pela empresa Spider. É um ambiente protegido e controlado de riscos para pessoas com dificuldades intelectuais e/ou múltiplas. As acomodações sensoriais proporcionam suporte emocional e afetivo para que os usuários possam se organizar, garantindo o processo de regulação e interação.

Através de recursos cuidadosamente desenvolvidos pela Spider P&E, avaliados por especialistas de diversas partes do mundo, os produtos e salas proporcionam percepções sensoriais diversas e conforto, além de estímulos.

Atualmente atendemos 1.500 usuários desde o nascimento até a idade adulta, nas áreas da saúde, assistência social, educação especial e inclusão no mercado de trabalho.