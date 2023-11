Estagiários de Nutrição da FAM plantam chuchu com alunos de Nova Odessa

Em parceria com o curso superior de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana), o Setor de Merenda Escolar da Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa desenvolveu mais uma atividade especial com os alunos da Rede Municipal. Dessa vez, houve o plantio de uma horta de chuchu na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Prefeito Simão Welsh e no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Professor José Mario Morais, ambos no Jardim Santa Rita 2.

A atividade foi pensada por causa da histórica baixa aceitabilidade do chuchu pelas crianças brasileiras. Assim, com o intuito de promover uma “mudança” nesse cenário, os estagiários de Nutrição criaram a horta, na qual cada classe plantou uma muda de chuchu.

“Os estudantes assumiram a responsabilidade de regar as plantas diariamente, observando com entusiasmo o processo de germinação e crescimento. Depois, eles experimentaram o chuchu em sua forma preparada durante o almoço, graças ao empenho dos estagiários em criar uma deliciosa receita com o alimento”, explicou a nutricionista responsável pela Merenda Escolar da Prefeitura, Juliana Pissaia Savitsky.

Os estagiários de Nutrição responsáveis pela iniciativa foram Beatriz Carlomagno Scarpelini e Enzo Leandro Molina Mangili, com supervisão da professora Joseane Almeida Santos Nobre e das nutricionistas Juliana e Reginalda Costa, da Merenda Escolar de Nova Odessa.

No dia do plantio, caixas foram colocadas sobre as mudas de chuchu para protegê-las de possíveis danos causados por animais. Cada classe tinha uma caixa correspondente, na qual os alunos assinavam seus nomes. A atividade promoveu uma maior conscientização sobre a importância da diversificação da alimentação e o valor nutricional de alimentos menos populares, como o chuchu.

“Os alunos de nutrição perceberam que muitas vezes, as escolhas alimentares são feitas com base em preferências pessoais e no sabor, enquanto outros fatores, como valor nutricional, também são fundamentais para a saúde”, disse Juliana.

Por fim, a atividade também educou os alunos sobre a importância de uma alimentação equilibrada e nutritiva. “Ela serviu como um exemplo inspirador de como pequenas ações podem ter um impacto significativo na conscientização alimentar e na promoção de escolhas mais saudáveis na vida cotidiana”, finaliza a nutricionista da Prefeitura.

A MERENDA

A Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa atende diariamente quase 6 mil estudantes da cidade, incluindo as 26 unidades da Rede Municipal de Ensino, desde os CMEIs (as “creches” municipais) até as EMEFs e EMEFEIs – unidades que atendem a crianças de 6 a 11 anos. O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) a “guardinha” da cidade.

A equipe é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no antigo CTPV. Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral.