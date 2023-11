Reforma do HM prefeitura da como concluída

As reformas em andamento no Hospital Municipal (HM)

Dr. Waldemar Tebaldi avançam para a reta final. As obras incluem as recepções da Internação e dos Prontos-Socorros Adulto e Infantil (PSA e PSI), o hall entre a Ala 3 e a Maternidade, a entrada de funcionários e a pintura externa. A unidade é administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

“O bom atendimento também passa por oferecer um ambiente em boas condições para as pessoas. São melhorias na estrutura física que vão colaborar com o trabalho prestado pelas equipes e consequentemente melhorar os espaços para todos enquanto estiverem no hospital. Esse é um cuidado que acompanha nossa gestão desde o início e se reflete também em outras unidades de saúde já entregues e nas que estão em obras”, diz o prefeito Chico Sardelli.

A recepção da Internação foi 100% reformada e já está em funcionamento. O espaço ganhou um novo balcão, acabamento decorativo em MDF, nova iluminação e piso azulado. Houve ainda a troca do forro, a instalação de novas longarinas de metal, dois aparelhos de ar-condicionado, uma TV e uma porta automática. Dois sanitários situados na entrada da Ala 2 também foram reformados.

“Essa é uma intervenção importante para o Hospital Municipal e que simboliza a prioridade dada à Saúde em Americana. Construir e revitalizar unidades é parte fundamental dessa estratégia, mas buscar melhorar as que já funcionam, ao mesmo tempo que o atendimento para as pessoas continua acontecendo, é sempre um sinal de avanço, especialmente quando a gente fala do Hospital Municipal”, avalia o vice-prefeito Odir Demarchi.

Dois novos ambientes, o Jardim Terapêutico e o Mural da Maternidade, foram construídos para propiciar conforto e bem-estar aos pacientes e acompanhantes. Eles estão localizados no hall entre as alas 3 e 4, no primeiro andar do HM.

Situado em frente a uma nova janela panorâmica de vidro, o Jardim Terapêutico tem o objetivo de ser um espaço para renovar as energias dentro do hospital, melhorando as necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais de pacientes, funcionários e visitantes. Ele possui um canteiro com mais de 15 ervas aromáticas e temperos.

“O Hospital Municipal está recebendo uma nova roupagem, além das muitas reformas que já foram providenciadas no local. Esse novo pacote de obras, com a inclusão de espaços temáticos, visa dar mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando os ambientes mais acolhedores e humanizados. Essas melhorias vêm ao encontro de tudo o que pensamos para o hospital, o que beneficia em muito a saúde da nossa população”, ressalta o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Mural da Maternidade foi projetado para as famílias fazerem fotos de recordação. Além do painel decorado e com letreiro, o ambiente conta com duas poltronas, uma mesinha e dois abajures. Bancos inteiriços, de marcenaria com estrutura de ferro, e vasos de flores completam a área que engloba os dois ambientes.

As obras na recepção do PSI foram iniciadas na segunda semana de outubro. No local, estão sendo feitos o revestimento e a pintura das paredes, substituição da parte elétrica, troca das portas e instalação de aparelhos de ar-condicionado.

“Na área do PSI ainda haverá a reforma dos banheiros e consultórios médicos, que receberão melhorias como pintura, piso novo, troca do sistema elétrico e da rede de computadores”, explica a gerente de Hotelaria e Apoio do Hospital Municipal, Ana Paula Melo.

Na entrada de funcionários, já houve a instalação de novas catracas, a substituição do forro, a instalação de novas luminárias e a pintura. Em relação à pintura das paredes externas do Hospital Municipal, restam apenas as áreas das fachadas do PSI e PSA.

“Temos o dever e a missão de cuidar do bem-estar de nossos pacientes, e isto vai além do atendimento médico assistencial. Nossa preocupação é oferecer às pessoas que nos procuram um ambiente humanizado e higiênico, além da cura do paciente que devemos assistir”, afirma o diretor da SCMC em Americana, Luiz Augusto Bandeira.

Além das melhorias no Hospital Municipal, Americana está com mais sete obras em andamento na área da Saúde: novo Núcleo de Especialidades; construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade; reformas da UBS do Parque das Nações, do Cariobinha e da ESF (Estratégia Saúde da Família) do São José, na região da Praia Azul; e manutenções na Farmácia Central e na Clínica Modular.

