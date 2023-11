Feitoza detona e ataca Bill de criador de Fakenews

O diretor de Habita Diego Feitoza resolveu

partir pra cima do ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PL). Em audiência pública na Câmara de Vereadores onde a pauta era programas habitacionais no município, o atual diretor de Habitação da Prefeitura de Nova Odessa Feitoza foi pra cima e acusou Bill de ter informado erroneamente que o convênio para construção de unidades da CDHU na cidade estaria “pronto para ser enviado” para o Legislativo no final do seu mandato, em 2020.

Segundo o atual diretor de Habitação, ao contrário do que foi afirmado pelo ex-prefeito, o convênio em questão “sequer estava nos arquivos da Prefeitura”, muito menos estava em ponto de ser apreciado e autorizado pela Câmara.

Leia + sobre política regional

“Na verdade, tivemos que retomar a tramitação dessa parceria praticamente do zero, nem cópia do convênio assinado deixaram na Prefeitura”, declarou Feitoza.

Na audiência na Câmara, o diretor listou passo a passo o andamento do convênio, sendo que disse estar trabalhando nele “há mais de um ano, e mesmo assim não está no ponto de ser enviada a autorização para doação do terreno aos vereadores”.

“A CDHU fez uma série de apontamentos, alguns fácil de resolver, como por exemplo certidões e outros bem trabalhosos como a divisão e registro do parcelamento da área, deixando apenas a parte necessária para execução dos apartamentos e o pedido do Termo de Referência Específico emitido pelo IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) que é analisado pelo setor de Arqueologia do Instituto”, completou Feitoza.

Entenda o assunto:

Dia 23 de agosto 2023, a Prefeitura anunciou que tinha “resgatado” convênio “perdido” e assegurado cerca de 96 unidades habitacionais a serem executadas pelo convênio junto a CDHU.

Dia 24 de agosto, o ex-prefeito publicou em suas redes sociais que era mentira e que faltava APENAS E TÃO SOMENTE o governo atual encaminhar o projeto para Câmara para construção de 100 CASAS POPULARES.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP