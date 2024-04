Piovezan tem 35% e Dr José 28% em pesquisa do SBT

O prefeito Rafael Piovezan (PL) lidera a corrida eleitoral

em Santa Bárbara d’Oeste. Ele tem 35,6% contra 28,2% de Dr José (União). Os dois protagonizaram a eleição mais disputada de 2020, com RP vencendo por cerca de 700 votos em um universo de mais de 110 mil eleitores. Os dois estão em empate técnico por conta da margem de erro de 5% para mais ou para menos.

Piovezan tem entre 40,6% e 30,6% e Dr José tem entre 33,2% e 23,2%.

A surpresa no levantamento é a pontuação do vereador Carlão Motorista (PSB), que tem 9%. Ele ainda não definiu se vem candidato. Eliel Miranda (PSD), nome posto há mais de um ano como concorrente, tem 3%.

Pesquisa realizada segundo as regras determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso IX do código eleitoral, e o artigo 105 da lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Sendo realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, entre os dias 09/04/2024 a 10/04/2024 com margem de erro de 5 pontos para mais ou menos, nível de confiança é de 95%.

Foram 390 pessoas entrevistadas em diferentes regiões da cidade.

A data de divulgação está prevista para o dia 15/04/2024. Sob registro: 08242/2024.

A pergunta feita foi: O senhor aprova ou desaprova a gestão do atual prefeito Rafael Piovezan ?

APROVA 48,2%

DESAPROVA 30,5%

NÃO SABEM DIZER 21,3%

Intenção de voto para Prefeito em respostas estimuladas:

RAFAEL PIOVEZAN 35,6%

Dr. JOSÉ 28,2%

CARLÃO MOTORISTA 9,2%

ELIEL MIRANDA 3,3%

ADEGAS JÚNIOR 2,3%

TONHÃO SALUSTIANO 1,5%

EM BRANCO/NULO/NENHUM 9,5%

NÃO SABE/INDECISO 10,4%

Rejeição de voto para Prefeito em respostas estimuladas:

RAFAEL PIOVEZAN 23,1%

CARLÃO MOTORISTA 13,6%

Dr. JOSÉ 12,3%

TONHÃO SALUSTIANO 9,2%

ELIEL MIRANDA 8,2%

ADEGAS JÚNIOR 7,2%

NÃO REJEITA NENHUM 7,7%

NÃO SABE 18,7%

