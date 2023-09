Piracicaba recebe festival de cerveja artesanal

A partir da sexta-feira, 22, Piracicaba entra na rota da cerveja artesanal

O Beerland permanece no local durante todo o fim de semana, da sexta ao domingo (24). São diversas variedades especiais de cerveja como a Witbier de Maracujá, Amora, Laranja e Limão e a IPA com Jack Daniels, as mais tradicionais como Pilsen, IPA, APA, Black e Vinho também fazem parte de um catálogo com 16 estilos diferentes que totalizam mais de 10 mil litros servidos em cada evento. Comidas e outras bebidas também estarão disponíveis e shows ao vivo com muito Rock´n Roll.

Além do cuidado de atender a todos os gostos nos comes e bebes, o Beerland também busca atender a todos os públicos nas atividades de lazer. Por exemplo, no espaço destinado às cervejas e seus apreciadores, no sábado e no domingo, acontece a competição “Quem bebe mais rápido um litro de chopp”. O vencedor ganha 200 reais, a caneca personalizada de 1 litro de chopp reabastecida e um kit exclusivo da cervejaria Doutor Chopp. Contudo, o festival também conta com um completo espaço kids de brinquedos infláveis e cenários instagramáveis espalhados pelo evento.

As delícias gastronômicas deverão surpreender o público pela variedade de sabores presente contando com food trucks especializados em frutos do mar, até mesmo a clássica culinária brasileira, com direito a torresmo raiz, costela no bafo, espetinhos, hambúrgueres artesanais, feijão tropeiro, e muito mais.

Na sexta (22), a banda PJ 90, cover do Pearl Jam, abre a programação musical. No sábado (23) um show acústico de pop rock com Roger e Renan e o Bando do Raul embalam os cervejeiros e suas famílias. No último dia, domingo (24), as divas do rock ganham uma homenagem no show de João Carllos & Giselle Vergna e o evento termina com a apresentação do Molina’s Creedence Cover Brasil.

Serviço

Beerland Piracicaba

Local: Galeria Carrefour Piracicaba

Data: 22 a 24 de setembro (sexta a domingo)

Horário: Das 12h às 22h

Endereço: Estacionamento da Galeria Carrefour Piracicaba – Av. Ruy Teixeira Mendes 300 T e R, Piracicaba/ SP

Entrada: Gratuita

Programação:

22/09 – Sexta-Feira

Sexta 20h – Pearl Jam Tributo (Pj 90)

23/09 – Sábado

15h – Acústico pop rock (Roger e Renan)

20h – Raul Seixas Cover (Bando do Raul)

24/09 – Domingo

14h as 17h – Tributo às Divas Rock (João Carllos & Giselle Vergna )

19h – Creedence Cover (Molina’s Creedence Cover Brasil)

