O PL ‘passou o rodo’ na política de Americana

e levou o prefeito Chico Sardelli (ex-PV) e sete dos 19 vereadores da Câmara. Os Thiagos (Martins e Brochi) que foram presidentes da Câmara. Martins, Léo da Padaria e Wagner Rovina fizeram o mesmo caminho de Sardelli e saíram do PV.

Ficaram no partido os vereadores eleitos em 2020 Silvio Dourado e Marcos Caetano.

O último nome a compor o PL é a vereadora Leonora Périco, que foi eleita em 2020 pelo PDT e hoje compõe a base do prefeito.

PROJEÇÕES DE ELEITOS– O meio político calcula que o PL fará entre 3 e 4 vereadores, podendo deixar até 5 dos atuais com mandato de fora (a depender de alguma surpresa pelo caminho)

LEGENDA E BOLSONARO– Alguns dos SETE DO PL deverão encarar o desafio de carregar ou não a marca do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na região central (mais conservadora) há a tendência de a marca Bolsonaro ajudar. Brochi, Rovina e Caetano também são mais próximos do ex-presidente.

Mas na periferia o nome do ex-presidente pode gerar rejeição, seja pelas marcas dele ou por o candidato parecer oportunista.

