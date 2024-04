As obras de revitalização do Mercadão Municipal de Americana a

vançam com o início da pintura e da demolição do banheiro feminino, que será totalmente reformado. Nos últimos dias, foram concluídas 60% das galerias, a instalação de pedras portuguesas em um dos bolsões da Rua Anhanguera e a reforma do banheiro masculino. A maioria das atividades vem sendo realizada no período noturno para não impactar o funcionamento do local durante o dia.

“Ficamos muito felizes em poder revitalizar o Mercadão, um patrimônio de Americana. A reforma vai valorizar não só esse espaço tão importante da nossa cidade como também a região central como um todo. Estamos preservando a nossa história com essas obras”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

O projeto de reforma do Mercadão foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, contemplando a reorganização visual do prédio principal e do anexo, com conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo.

Também foi realizada uma prospecção para descobrir as cores do prédio na época de sua inauguração, em julho de 1959. O trabalho de pintura vai priorizar a identificação visual original da construção.

“Todos vão ganhar com a reforma do Mercadão. Os clientes e os comerciantes que lá trabalham terão mais conforto, e o espaço ficará mais moderno e bonito”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O projeto inclui a reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro que faz divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, jardineiras e espaço de convivência), instalação de piso de pedra portuguesa bege em toda a parte externa, alargamento da calçada da fachada principal, retirada de toldos e coberturas atuais e substituição por outros padronizados (retos e retráteis), iluminação externa em LED e pintura viária.

Todo o prédio será adaptado para a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como construção de rampas de acesso, eliminação de degraus, larguras adequadas de circulação e vagas preferenciais no estacionamento.

O investimento na revitalização é de R$ 912.650,24, montante proveniente de dois convênios: um no valor de R$ 500 mil, com contrapartida prevista de R$ 18.611,24, destinado por meio de emenda do deputado estadual Roque Barbiere, intermediada pelo prefeito Chico Sardelli, e outro de R$ 350 mil, com contrapartida prevista de R$ 44.039,00, oriunda do prêmio que o programa municipal Comitê de Retomada Econômica recebeu da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional.

O Mercado Municipal de Americana fica na Rua Anhanguera, nº 55. Em agosto de 2010, ganhou o status de patrimônio sociocultural. Em setembro do mesmo ano, foi nomeado como Mercado Municipal Luiza Padovani, em homenagem a uma das mais tradicionais comerciantes do local. O centro de compras funciona de segunda a sábado, das 6h às 18h, e aos domingos e feriados, das 6h às 12h.

