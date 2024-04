VidaCap deste domingo premia 8 de Americana e 9 de Santa Bárbara

O VidaCap Limeira deste domingo premiou 8 moradores de Americana e 9 de Santa Bárbara d’Oeste.

Dois americanenses dividiram entre 4 pessoas o prêmio de R$30.000,00, levando para casa R$7.500,00 cada.

Já os outros 6 levaram R$2.000,00 cada no Giro da Sorte, assim como os 9 moradores de Santa Bárbara. Foram sorteados 50 prêmios.

O prêmio principal, de R$500.000,00 saiu para a cidade de Cosmópolis. Os prêmios do VidaCap são livres de impostos.

