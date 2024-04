A reforma da Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi avançou nesta semana com a instalação de luminárias, tomadas e interruptores, além do mobiliário. Simultaneamente, também foi iniciada a limpeza e organização dos ambientes visando a instalação do piso vinílico a partir da próxima semana

Os serviços de pintura, instalação da caixilharia de alumínio, louças e metais estão em fase de finalização. Nos últimos dias ainda foi concluída a instalação do forro de gesso, das portas e guarnições.

Desde a inauguração do HM, em 1982, esta é a primeira reforma da Maternidade. “Conforme o trabalho avança, cresce também a nossa expectativa pela conclusão e a oportunidade de entregar uma nova Maternidade para Americana. Essa obra é o exemplo maior do desejo da nossa gestão para a cidade, um investimento em pessoas, na vida, tanto no presente das famílias ao receberem um novo integrante quanto no futuro de tantos novos americanenses que virão”, diz o prefeito Chico Sardelli.

“Sempre dissemos que a Saúde é prioridade em Americana e demonstramos essa afirmação na prática, com a construção e a revitalização de espaços usados pela população no dia a dia. A Maternidade é o ponto alto do nosso esforço por esse setor tão importante para nossa população”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

A nova Maternidade do HM terá 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. Além disso, contará com novos espaços como dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal.

“Toda a área da Maternidade está sendo transformada para oferecer muito mais conforto às mamães e aos bebês. Em breve, a população de Americana vai contar com mais esta importante melhoria no Hospital Municipal. Essa é mais uma demonstração do nosso compromisso em ofertar uma Saúde mais acolhedora e humanizada a todos “, observa o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento para as intervenções conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria Municipal de Saúde, já previstos no contrato inicial com a organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), que administra o HM por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

“É uma satisfação ver o progresso das obras da Maternidade e a transformação radical da ala, que ao final da reforma terá uma infraestrutura nova, moderna, aconchegante e bonita para atender de forma humanizada e acolhedora as gestantes e recém-nascidos do município e região”, reforça o diretor da SCMC em Americana, Klebson Soares Carvalho.