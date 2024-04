DIG pega ladrão de estabelecimentos de Americana e região

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Gerais de Polícia de Americana (DIG), efetuou uma operação policial visando reprimir furtos a comércios na cidade de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, muitas sequencialmente no bairro Jardim São Paulo, detalhando nesta operação a relevância dos casos ocorridos duas vezes na rua das Palmeiras, rua Jequitibas e rua das Acácias.

A equipe de investigadores desta Delegacia Especializada, com apoio da Guarda Municipal de Americana, conseguiram, através de imagens, serviços de inteligência policial, tirocínio policial e dedicação na resolução do caso, prender na operação “MJOINIR” o autor dos crimes. que se seguiram por cinco dias dentro dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março.

O criminoso seguia usando um martelo para quebrar os vidros das lojas e levar os produtos em um veículo também identificado nas diligencias policiais, para posterior, segundo depoimento do preso, vender no particular. Um detalhe interessante que foi um dos princípios investigativos, elencando o mesmo criminoso aos crimes, seria que o martelo utilizado para invadir as lojas eram sempre deixados no local do crime, o que se deu o nome da operação, significando o martelo do personagem THOR “MJOINIR”.

Diante das investigações e auxilio de imagens subsidiadas pela Guarda Municipal de Americana e buscas de imagens dos investigadores de polícia desta delegacia especializada, chegaram ao autor do crime, encontrando diversos itens das lojas furtadas, bem como um dos carros que foram usados na ação criminal, o qual foi preso e apresentado nesta delegacia, ao Dr. Filipe Rodrigues de Carvalho, que elaborou o flagrante de furto e receptação e associação criminosa.