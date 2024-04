O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 265 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

Confira as vagas disponíveis:

Ajudante de Acabamento Gráfico – Sem Experiência 1

Ajudante de Corte e Vinco – Sem Experiência 1

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 1

Ajudante de Gráfica – Sem Experiência 1

Ajudante de Mesa de Corte – Com Experiência 2

Ajudante de Produção – Com Experiência 10

Ajudante de Produção -Sem Experiência 1

Ajudante de Serviços Gerais – Com Experiência 4

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 8

Analista de Vendas – Com Experiência 1

Armador de Ferragens – Sem Experiência 1

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Assistente de Logística – Com Experiência 1

Assistente de Recebimento e Expedição – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Sem Experiência 3

Atendente de Restaurante – Sem Experiência 6

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Açougue – Com Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Sem Experiência 1

Auxiliar de Confecção – Sem Experiência 5

Auxiliar de Corte – Com Experiência 2

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 3

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 5

Auxiliar de Engenharia Civil – Sem Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 3

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 9

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 6

Auxiliar de Logística Interna – Sem Experiência 1

Auxiliar de Marcenaria – Com Experiência 2

Auxiliar de Produção – Com Experiência 3

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 10

Auxiliar de Produção de Injetoras – Sem Experiência 3

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Auxiliar Geral de Produção – Sem Experiência 2

Auxiliar Técnico de Engenharia – Sem Experiência 1

Biomédico – Sem Experiência 2

Borracheiro de Caminhões Pesados – Com Experiência 3

Chefe de Serviço de Limpeza – Com Experiência 1

Confeiteiro – Com Experiência 2

Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 1

Consultor de Vendas – Sem Experiência 2

Correspondente Bancário – Com Experiência 1

Cortador de Tecido – Com Experiência 2

Costureira – Com Experiência 29

Costureira de Máquinas Industriais – Com Experiência 14

Cozinheiro – Com Experiência 3

Dedetizador – Sem Experiência 1

Eletricista Montador – Com Experiência 1

Embalador – Sem Experiência 2

Empregada Doméstica – Com Experiência 2

Empregada Doméstica – Sem Experiência 1

Encanador Industrial – Com Experiência 1

Encarregada de Costura – Com Experiência 1

Encarregado de Obras – Com Experiência 1

Esteticista – Sem Experiência 2

Estoquista – Sem Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 1

Forneiro de Metais – Com Experiência 1

Gerente Administrativo – Sem Experiência 2

Impressor de Corte e Vinco – Sem Experiência 1

Impressor Serigráfico de Verniz – Sem Experiência 1

Leiturista – Sem Experiência 3

Mecânico de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 1

Mecânico Diesel – Com Experiência 3

Meio Oficial de Cozinha – Com Experiência 1

Montador e Fritador de Pastéis – Sem Experiência 1

Montador em Obras – Sem Experiência 1

Motorista – Sem Experiência 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência 1

Motorista Carreteiro Pessoa Jurídica – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 5

Motorista de Caminhão com Munk – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão de Viga – Com Experiência 3

Motorista de Carreta Prancha – Com Experiência 1

Motorista de Moto – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Operador de Conicaleira – Com Experiência 3

Operador de Injetora Metálica – Com Experiência 1

Operador de Máquina de Cartonagem – Sem Experiência 1

Operador de Máquina Gráfica – Sem Experiência 1

Operador de Máquina Retroescavadeira e Bobcat – Com Experiência 1

Operador de Rama -Sem Experiência 2

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 5

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador de Torno CNC – Sem Experiência 1

Passadeira – Com Experiência 1

Recepcionista – Com Experiência 1

Recepcionista – Sem Experiência 3

Roteirizador de Logística – Com Experiência 1

Serrador de Pedras – Com Experiência 1

Serralheiro Industrial – Com Experiência 1

Servente de Obras Temporário – Com Experiência 6

Soldador – Com Experiência 2

Soldador – Sem Experiência 2

Tecelão – Com Experiência 2

Tecelão – Sem Experiência 1

Técnico Em Edificações – Com Experiência 1

Técnico em Eletroeletrônica – Com Experiência 1

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Técnico Mecânico – Com Experiência 1

Televendas Consignados – Com Experiência 3

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Vendedor E-Commerce – Sem Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 2

Vagas para candidatos com deficiência:

Ajudante Geral – Sem Experiência 2