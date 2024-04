Eleito em 2020 pelo PSD, Tikinho TK decidiu

se filiar ao DC (Democracia Cristã) para ser candidato para o segundo mandato.

Ele foi eleito em 2020 pelo PSD mas preferiu agora fazer parte da base do prefeito Rafael Piovezan (PL).

Tikinho falou brevemente com o NM neste domingo e confirmou sua ida para o DC para a disputa da reeleição.

Ele alcançou 2.115 votos nas eleições de 2020 e espera aumentar a votação este ano.

“Quero continuar meu trabalho e minha luta, sendo sempre leal e verdadeiro buscando cada vez mais fazer sempre o bem!”, disse.

