PL light vai tentar emplacar os 4 prefeitos da região

A versão light que comanda o PL no Estado

vai tentar emplacar os 4 prefeitos da região. A maior dificuldade hoje, além de combinar com o eleitor, é o acerto em Santa Bárbara d’Oeste. Em Sumaré e Nova Odessa o partido pacificou as candidaturas em torno do vereador Silvio Coltro e do ex-prefeito Bill Vieira de Souza.

Leia + sobre política regional

Em Americana, é dada como certo o embarque na legenda do prefeito Chico Sardelli (sem partido).

A expectativa dos prováveis candidatos do partido na região é manter o padrão mais leve e menos radical que tem o maior líder do partido no país, Jair Bolsonaro. Mas de Bolsonaro e do bolsonarismo, os candidatos do PL vão esperar não ser alvos, afinal serão os candidatos do partido.

O grande líder estadual do partido é hoje o presidente da Alesp André do Prado, ligado ao presidente nacional Waldemar da Costa Neto. Como maior partido do Congresso e do Estado, a legenda tem deputados e verbas para ajudar os prefeitos- tendo em troca apoios em 2026.

SEM RADICALISMOS E TRETAS COM O PT– Os candidatos a prefeito do PL na região vão buscar fazer a campanha sem radicalismos e sem provocações e desafios aos candidatos de esquerda.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP