Ocorrências terminaram com um adulto preso e dois menores apreendidos; um dos adolescentes confessou participação em roubos e sequestros de motoristas por aplicativo

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou duas ocorrências na tarde de terça-feira (2) em Sumaré. As ações resultaram na prisão de um homem por violência doméstica e na apreensão de dois adolescentes suspeitos de envolvimento em roubos e sequestros ocorridos no município.

A primeira ocorrência foi registrada na Chácara San Martin. Policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica na Rua Papa Pio X.

No local, uma mulher de 62 anos relatou que o companheiro, de 54 anos, saiu de casa pela manhã e retornou durante a tarde sob efeito de álcool. Segundo a vítima, ele passou a ofendê-la verbalmente e, em determinado momento, a empurrou e fez ameaças. A situação foi presenciada pelo neto do casal.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e dificuldade para manter diálogo coerente. As partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes praticados no contexto de violência doméstica. O agressor permaneceu à disposição da Justiça.

Menores infratores

Pouco depois, durante patrulhamento pela Rua Dr. Honorino Fabri, na Vila Valle, equipes da Polícia Militar visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, dispensaram um objeto semelhante a uma arma de fogo em meio à vegetação.

Na abordagem, os policiais constataram que se tratava de dois adolescentes, de 15 e 16 anos. Durante a ocorrência, um dos menores admitiu participação em diversos roubos praticados na região e revelou envolvimento em um caso de sequestro de motorista por aplicativo registrado anteriormente em Sumaré, cuja vítima foi resgatada pela própria Polícia Militar.

Enquanto a ocorrência era apresentada, os policiais também receberam informações sobre uma tentativa de roubo ocorrida minutos antes, com indícios ligando os adolescentes ao crime. Ainda segundo a PM, um dos jovens confessou participação em outros sequestros registrados na cidade.

Com os adolescentes foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, um relógio, um cartão bancário e R$ 75 em dinheiro. Os dois menores foram encaminhados ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.

Com as duas ocorrências, o 48º BPM/I contabilizou três pessoas encaminhadas ao sistema de Justiça em um único dia, envolvendo crimes de violência doméstica, roubo e ligação com sequestros praticados no município.