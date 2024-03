PM de folga morre baleado por outro em SP

Um policial militar de folga foi morto baleado por outro

policial durante um patrulhamento, na noite desta sexta-feira (29), na Rua Maria José da Conceição, na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. O PM, de 31 anos, estava armado e abordava um veículo parado quando foi atingido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares em patrulhamento avistaram a vítima armada abordando um carro quando um dos agentes interveio e alvejou o PM de folga.

Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e a Polícia Militar, por meio de Inquérito Policial Militar (IPM), investigam todas as circunstâncias.

De acordo com a SSP, o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

