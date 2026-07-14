PM prende 2 por tráfico e 1 por furto de cabos em Americana e Sumaré

Ocorrências registradas nesta segunda-feira (13) resultaram na apreensão de drogas, dinheiro e cabos furtados, além de três prisões em flagrante

A Polícia Militar prendeu três homens em flagrante nesta segunda-feira (13), durante ocorrências registradas em Americana e Sumaré. As ações foram atendidas por equipes do 19º e do 48º BPMIs (Batalhões de Policiamento Militar do Interior), envolvendo dois casos de tráfico de drogas e um furto qualificado de cabos metálicos da rede pública.

Leia Mais notícias da cidade e região

Homem é preso por tráfico em Sumaré

Na noite de segunda-feira, equipes da Polícia Militar atenderam a uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Alegria da Encarnação, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré.

Com base nas informações recebidas, os policiais localizaram um homem de 22 anos com as características informadas, no momento em que escondia um saco plástico no local indicado pela denúncia.

Durante a abordagem, foram encontradas porções de cocaína. O suspeito confessou que a droga era de sua propriedade e que realizava a venda de entorpecentes na região.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu à disposição da Justiça. Foram apreendidos 23 gramas de cocaína, R$ 12 em dinheiro, um telefone celular e dois cartões bancários.

Furto de cabos termina com prisão em Americana

Também na segunda-feira, policiais do 19º BPM/I prenderam um homem de 35 anos acusado de furtar cabos metálicos da rede pública no bairro Cidade Jardim, em Americana.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir por uma área de mata, mas foi localizado após um cerco policial.

Segundo a PM, o homem confessou que havia furtado cerca de 12 metros de cabos metálicos de um poste localizado na Rua dos Girassóis. O material, parcialmente queimado, foi recuperado.

No local do furto, os policiais constataram o rompimento da fiação pública. Um representante da concessionária confirmou que os cabos pertenciam à empresa, e a perícia foi acionada para os trabalhos técnicos.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso por furto qualificado.

Mais de 900 porções de drogas apreendidas no Jardim dos Lírios

Ainda em Americana, durante patrulhamento na Rua Ema, no Jardim dos Lírios, equipes da Polícia Militar prenderam um homem de 37 anos suspeito de tráfico de drogas.

Os policiais receberam informações sobre a atuação do suspeito e o localizaram nas proximidades. Ao notar a presença da equipe, ele tentou fugir para o quintal de uma residência, mas foi detido.

Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram uma mochila com grande quantidade de entorpecentes e R$ 33 em dinheiro.

Ao todo, foram apreendidas 887 porções de drogas, sendo 560 porções de cocaína (604 gramas), 234 porções de crack (131 gramas) e 93 porções de maconha (228 gramas).

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde teve a prisão em flagrante ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP