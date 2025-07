Entre a noite de terça-feira (8) e a manhã de quarta (09), a Polícia Militar de Sumaré realizou três ocorrências em pontos considerados críticos da cidade, resultando na apreensão de entorpecentes, dinheiro e na prisão de pessoas ligadas à venda de drogas. As ações fazem parte da Operação Impacto, cujo objetivo é sufocar a atuação do tráfico em regiões de maior vulnerabilidade social e criminal.

Parque Rosa e Silva

Na noite de terça (8), policiais em patrulhamento pela Rua Coroa Imperial, no Parque Rosa e Silva, avistaram dois indivíduos em atividade suspeita. Um atuava como comprador e o outro como traficante. Durante a abordagem da PM, o suspeito que comercializava os produtos ilícitos tentou fugir pela linha férrea, mas acabou detido após perseguição.

Com o acusado, foram localizadas drogas diversas e dinheiro em espécie. O suspeito confessou a prática do tráfico e foi autuado em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça. Já o comprador foi liberado após os trâmites legais.

Jardim Bela Vista

Ainda durante a manhã de terça, outra equipe policial em patrulhamento pela Rua Ismael Garbelin, no Jardim Bela Vista, abordou três indivíduos em uma viela usada para tráfico. Dois deles conseguiram fugir pela mata, mas o terceiro correu até um bar e tentou esconder drogas e dinheiro pelo caminho.

O proprietário do estabelecimento impediu a entrada do suspeito, colaborando com a ação policial. O homem foi detido e, após busca, os PMs localizaram 17 papelotes de cocaína, uma porção de crack e R$ 164,00 em espécie. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde o suspeito ficou detido à disposição da Justiça.

Jardim Bom Retiro

E na manhã de quarta (9), no cruzamento da Avenida José Vedovatto com a Rua Cobrasma, no Jardim Bom Retiro, policiais militares flagraram um indivíduo descartando invólucros ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi abordado, e outros dois homens foram localizados sob uma tenda próxima.

Durante a revista e buscas na área, foram encontrados 25 invólucros de cocaína com o primeiro abordado, e outros 123 invólucros da mesma substância com o segundo, além de R$ 104,75 em dinheiro. Um dos indivíduos confessou que vendia drogas devido a dificuldades financeiras. Os outros dois alegaram serem usuários, mas um deles confirmou que o primeiro também realizava o tráfico no local. Todos foram conduzidos à Delegacia, onde permaneceram presos.