Polícia prende dois por tráfico de drogas em bairros de Sumaré

A Polícia Militar de Sumaré realizou duas ocorrências de tráfico de drogas entre a tarde de segunda-feira (21) e a madrugada desta terça (22), em bairros diferentes da cidade. Em ambas as situações, os suspeitos foram flagrados com entorpecentes e valores em dinheiro, sendo conduzidos às delegacias responsáveis, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Na tarde de segunda-feira (21), no Jardim Bela Vista, os policiais patrulhavam pela Rua Francisco Teixeira Nogueira Júnior quando avistaram um homem que tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. Ele escondia uma sacola em suas roupas íntimas, sendo interceptado rapidamente.

Na abordagem, os PMs encontraram de posse do acusado um total de R$ 290 em dinheiro e 96 porções de cocaína. O suspeito acabou detido e encaminhado ao 2º Distrito Policial de Sumaré.

Outro caso

Já no bairro Vila Soma, por volta das 2h desta terça (22), a equipe policial realizava patrulhamento pela avenida principal de mesmo nome quando notou a atitude suspeita de um homem em frente a uma adega. O indivíduo se virou rapidamente de costas ao perceber a viatura, o que motivou a abordagem.

Embora nada tenha sido encontrado com ele durante a busca pessoal, os policiais localizaram nas imediações uma sacola com 137 porções de maconha, três invólucros de droga sintética (Dry), 33 eppendorfs de cocaína e R$ 415 em espécie. O suspeito confessou que estava vendendo drogas no local.

De acordo com a assessoria do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), as duas ocorrências reforçam a atuação constante das forças de segurança de Sumaré no combate ao tráfico de entorpecentes, especialmente em áreas mapeadas como pontos de venda. A população pode colaborar com denúncias anônimas por meio do Disque-Denúncia 181.

