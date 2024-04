A Roda Educativa, antes conhecida como Comunidade Educativa CEDAC,

conferiu destaque ao Projeto Jaê – Educação para a Equidade, realizado em Santa Bárbara d´Oeste na Rede Municipal de Ensino, em evento de lançamento da nova marca da organização que atua em redes públicas pela construção de uma educação antirracista. Realizado na terça-feira (26) em São Paulo, o encontro reuniu representantes de diversas cidades do País.

A secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, recebeu homenagem, representando Santa Bárbara, pelo trabalho desenvolvido pela equipe nas escolas e comunidade. “Foi uma honra representar o prefeito Rafael Piovezan que tanto preza pela equidade na educação de nossas crianças e saber que estamos no caminho certo para uma sociedade cada vez mais igual, por meio da educação”, disse a secretária.

“A iniciativa de construir, efetivamente, junto à equipe da Secretaria da Educação uma política pública para uma educação antirracista tem toda a nossa admiração e tem nos ensinado muito”, destacou uma das coordenadoras do projeto na Roda Educativa, Cristiane Tavares. A coordenadora afirmou que, dentre tantas demandas, escolher a equidade racial como uma prioridade na gestão pública é uma opção pela diminuição das desigualdades sociais que impactam diretamente o direito à aprendizagem e a vivência digna da cidadania.

O evento marcou a transição da organização para uma nova fase, sob um novo nome – Roda Educativa, mas com o mesmo compromisso com a educação, agora com maior investimento no espaço digital, com um novo site e novos cursos online que serão lançados em breve. É uma forma de disponibilizar para mais educadores em todo o país o conhecimento e experiência sobre formação, acumulados pela organização no seu trabalho de mais de 25 anos e atuação em quase mil municípios em todos os Estados do Brasil.

Além do anúncio da nova marca, foram apresentadas as primeiras análises sobre a mais recente edição do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (Ioeb) de 2023, que já está disponível para consulta em ioeb.org.br.

O IOEB indica as oportunidades educacionais oferecidas para todas as crianças e jovens em um município, Estado ou Distrito Federal. Inclui tanto informações referentes à qualidade da oferta para estudantes que frequentam as redes públicas e privadas como também informações referentes àquelas crianças, adolescentes e jovens que não frequentam a escola. Possibilita uma visão integral do território, incorporando aspectos de domínio cognitivo individual, mas também aspectos sistêmicos, que podem contribuir para o fortalecimento do regime colaborativo no país.

Estiveram presentes parceiros da Roda Educativa, além de Conselho e equipe de coordenação pedagógica da Roda, a chefe de Normas pedagógicas da Secretaria de Educação de Santa Bárbara d´Oeste, Matilde Forti e a Assessora de Projetos especiais com foco na equidade, Juliana Ramos.

O Projeto Jaê

O Projeto Jaê nasceu em agosto de 2021 com o objetivo de construir uma política pública para relações raciais positivas em Santa Bárbara d´Oeste. Além da Roda Educativa, a Fundação Itaú Social apoiou o projeto em 2021 e 2022; em 2023, o Jaê recebeu o apoio do Centro de Estudos Ateliê Escola (Acaia), no eixo acompanhamento das aprendizagens.

Atualmente o Projeto Jaê- Educação para Equidade possibilita uma ampla formação para a Equipe Técnica da Secretaria da Educação e dos gestores das escolas fornecendo subsídios para que as leis 10.639/03 e 11645/08 sejam de fato implementadas em toda Rede Municipal de Ensino.

O Projeto Jaê realiza ainda o acompanhamento das aprendizagens com foco na equidade fazendo recortes raciais. Atua também em rodas de leitura de literatura negra, oferecendo formação aos mediadores e possibilitando empréstimo de livros para que as rodas aconteçam, além de fomentar discussões com o grupo de Mobilização social.

